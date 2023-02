‘The Masked Singer’-geheimen met Herman ‘Skiwi’ Verbruggen: “Je moet altijd naar het toilet als je in zo’n pak zit”

TV Herman Verbruggen reageert op ontmaske­ring ‘The Masked Singer': “Wie volgens mij wint? Dat figuurtje met internatio­na­le kwalitei­ten”

Hij moest als eerste ‘The Masked Singer’ verlaten, het was een teleurstelling voor Herman Verbruggen, vertelt hij aan Senne van Showbits. “Dat gevoel kwam vanuit een oprecht engagement. Het feit dat je verder denkt, en al aan het repeteren bent voor het tweede nummer", klinkt het. Hij vertelt welke nummers we nu dan moeten missen, of hij blij was met z'n kostuum en wie volgens hem de show gaat winnen. “Het is iemand met internationale kwaliteiten, en een stem die voor het programma een cadeau is.”

4 februari