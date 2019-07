The Magician, een van de Belgische anciens op Tomorrowland: “Zenuwachtig ben ik eigenlijk nooit” DBJ

28 juli 2019

20u23 1 Showbizz Stephen Fasano (40) - over de hele wereld bekend als The Magician - is een echte ancien op Tomorrowland. Al voor het zevende jaar staat hij dit weekend op Tomorrowland. Al voor de derde keer stelt hij zijn eigen stage samen. Maar zenuwachtig is hij nooit. “Om te draaien nooit, om op een vliegtuig te stappen daarentegen...”

De naam The Magician doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar de gevleugelde woorden ‘Zet die ploat af’ doen dat ongetwijfeld wel. The Magician was namelijk de producer die ‘Happiness’ van Sam Sparro remixte, de ‘ploat’ die Bart De Wever gebruikte tijdens zijn overwinningsspeech na de gemeenteraadsverkiezingen van Antwerpen in 2012. “Ik heb geen politieke voorkeur ofzo, maar in de afgelopen jaren ben ik toch al heel wat keren aangesproken op dat voorval. In het begin werd ik niet graag geassocieerd met Bart De Wever, maar ondertussen kan het me al veel minder schelen. Achteraf bekeken was het wel goeie publiciteit.”

The Magician, of Stephen Fasano (40), werd geboren in Namen, maar woont al zijn halve leven in Brussel. Dankzij hits als ‘Sunlight’ speelt hij al jaren in clubs over de hele wereld. “Ik heb een dochtertje van zes dat naar school gaat in Brussel, anders denk ik dat ik al lang in het buitenland woonde”, lacht hij. “Ik voel mezelf wel een echte Belg, vroeger kwam ik vaak in Antwerpen. In de Kammenstraat en platenzaak USA Import. Antwerpen is een beetje een kruising tussen Londen en Amsterdam.”

Op Tomorrowland heeft The Magician zijn eigen stage, nu al voor derde jaar. Telkens heeft hij een jaar de tijd om zijn favoriete DJ’s uit te nodigen voor het dubbele weekend. “Zenuwachtig ben ik eigenlijk nooit voor ik moet spelen, ook niet op Tomorrowland. Ik doe dit ondertussen al zo lang... Maar laat me een vliegtuig nemen, dat is een andere zaak (lacht). Ik doe eigenlijk altijd hetzelfde, ik neem plaats achter de draaitafels, kijk naar mijn publiek en draai de nummers waarvan ik denk dat ze op dat moment zin in hebben. Zonder dat ik kijk wat er in de charts staat, dat zal ik altijd blijven doen.”