The Libertines openen eigen boetiekhotel: “Ongetwijfeld twee keer zoveel geld uitgegeven als nodig was”

Dat Carl Barât en Pete Doherty - beter bekend als de rockband The Libertines - ooit een boetiekhotel zouden openen, had waarschijnlijk niemand verwacht. Maar kijk: de heren openden in september de deuren van The Albion Rooms. Ze tikten het pand drie jaar geleden op de kop. “Het was lange tijd een B&B, eentje met de laagste reviewscores van heel Kent”, vertelt Barât in De Tijd. “En het gebouw was behoorlijk vervallen. Sponzige vloerplanken, kleverige muren, alles afgeleefd. Zo’n gebouw waarvan je zag dat het ooit schitterend was, maar nu compleet dement.” Dat gebouw toverden ze om in een luxueus hotel met zeven kamers, een kelderbar (The Waste Land) en een hypermoderne opnamestudio. “Het is geen geheim dat wij geen hoteliers of vastgoedontwikkelaars zijn”, knipoogt Barât. “We deden dit met vallen en opstaan. En we gaven ongetwijfeld twee keer zoveel geld uit als nodig was.”

De bandleden richtten elk een eigen kamer in. Doherty koos voor de Emily Dickinson-suite, met victoriaans naakt op de muren, en “een met bloed besmeurd hart dat Pete op de muur tekende, op het oorspronkelijke pleisterwerk”. Of het echt bloed is, weet Barât niet. “Maar het lijkt er wel op. En als dat inderdaad het geval is, dan is er geen probleem met de hygiëne: we hebben er glas op geplaatst.”

Wie hoopt om Doherty of Barât tijdens een verblijf in het hotel aan te treffen, kan bedrogen uitkomen. Doherty woont in Normandië, Barât verblijft met z'n vrouw en jonge kinderen in Londen. “Ja, dat is ook zoiets", bedenkt hij. “Dat de klanten misschien wel verwachten dat ik hier ben, dat ze komen om iemand van The Libertines te zien. En ontgoocheld zijn als ze me hier zitten. Ach, over een paar jaar zou dat wel eens kunnen, dat ik daar zeven op zeven zit, 24 op 24, daar in dat hoekje.”

Een verblijf in The Albion Rooms? Alle info via de website.

