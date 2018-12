The Kooks zamelen 20.000 euro in ter ere van kleine Bas MVO

De Britse band The Kooks spelen straks in The Flame, maar kwamen voor hun show nog langs bij Eva. Ze vertelden daar over hun zelfgekozen goede doel.

Bas, Stoere Strijder is een vzw met een verhaal. Bas was 10 jaar oud toen hij overleed aan de complicaties van een harttransplantatie. Zijn laatste wens was om orgaandonor te worden zodat hij andere kinderen kon helpen na zijn dood. Zijn ouders zetten die droom verder en ondersteunen orgaandonatie.

De vader van Luke, de zanger van The Kooks, overleed ook aan hartproblemen. Daarom sprak de boodschap van Bas hem zo aan. Met hun concert halen ze maar liefst 20.000 euro op.