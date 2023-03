The Kooks laten volgende hit schrijven door ChatGPT én dat klinkt zo: “I’m falling, falling for The Kooks!”

MuziekChatGPT is overal, en ook de Britse band The Kooks laat de chatbot niet aan zich voorbijgaan. Ze gaven ChatGPT de opdracht ‘het volgende nummer van The Kooks’ te schrijven en proberen er meteen een liedje van te maken. In een TikTok-video is te zien hoe de band zich volledig geeft met de door middel van artificiële intelligentie gegenereerde tekst. Of het liedje ook écht zal worden uitgebracht en in de hitlijsten terechtkomt, valt voorlopig nog af te wachten.