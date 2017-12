The Grateful Dead gaan weer optreden TC

13u34 0 AFP Showbizz Oprichters Bob Weir en Phil Lesh plannen nieuwe tournee.

Fans van de legendarische rock/folk/countryband The Grateful Dead, die vooral in de jaren '60 en '70 de wereld veroverde, boeken best snel een ticketje richting Verenigde Staten. Want Bob Weir en Phil Lesh, twee van de overblijvende leden van de band, hebben een nieuwe tournee aangekondigd. De muzikanten plannen 'The Bobby and Phil Tour' die hen in maart langs New York, Boston en Chicago zal brengen. In elke stad zullen ze twee keer optreden. De concerten zullen opgevat worden als twee solo-optredens waarbij de heren apart, maar soms ook in duet, de grootste hits van The Grateful Dead zullen combineren met recenter solowerk. Of hoe ze hun oude successen zullen gebruiken om hun nieuwe muziek aan de man te brengen...