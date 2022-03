‘The Flash’-acteur Ezra Miller gearresteerd

Ezra Miller werd gearresteerd na een incident in een bar in Honolulu. Volgens het politierapport reageerde de acteur “geïrriteerd toen gasten in de bar karaoke begonnen te zingen.” Daarop zou Miller “obsceniteiten hebben geschreeuwd, de microfoon van een 23-jarige vrouw die karaoke aan het zingen was hebben afgepakt en hebben uitgehaald naar een 32-jarige man die aan het darten was. De eigenaar van de bar vroeg Miller verschillende keren om te kalmeren, maar zonder succes.”

Miller was in 2008 te zien in een eerste film, ‘Afterschool’. Daarna volgden nog ‘We Need To Talk About Kevin’ en ‘The Perks of Being a Wallflower’ en de ‘Fantastic Beasts’-filmreeks. Miller is ook te zien als Flash in het DC Extended Universe, en speelde onder meer mee in ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, ‘Justice League’ en ‘Suicide Squad’. Twee jaar geleden dook er al een fragment op waarop te zien was hoe Miller een jonge vrouw gewelddadig te lijf ging aan een bar in Reykjavik in IJsland. Volgens een medewerker van het café hadden de twee een verhitte discussie, waarna het incident uit de hand liep.