‘The Crown’-actrice Emma Corrin openhartig over het dragen van een borstbinder: “Heel erg intiem, heel erg cool”

6 juli De kans dat Charlie Willis (35) en zijn vrouw Laura (29) ooit nog bij Gordon Ramsay (54) gaan eten is klein. De bekende Britse chef heeft de huwelijksdag van deze tortelduifjes namelijk helemaal verpest. Het koppel had een intieme ceremonie op een afgelegen strand in gedachten, maar toen Ramsay plots opdook met een cameraploeg zagen de twee hun ideale trouwdag in rook opgaan.