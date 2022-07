‘The Crown’-acteur Emma Corrin is de eerste non-binaire persoon die de cover siert van Amerikaanse Vogue

CELEBRITIESEmma Corrin (26), die beroemd werd als prinses Diana in de Netflix-serie ‘The Crown’, schrijft geschiedenis. De acteur zal in augustus als eerste non-binaire persoon op de cover van de Amerikaanse Vogue staan. Tijdens een interview met het modeblad reflecteert Corrin openhartig over hun coming-out en het gebruik van de voornaamwoorden die/hen/hun.

“Ik voel mij meer gezien wanneer mensen mij aanspreken met ‘die’, maar mijn beste vrienden durven me nog aanspreken met ‘zij’. Dat vind ik niet erg, want ze weten wie ik ben”, legt Corrin uit aan Vogue. “Voor mij is gender gewoon niet iets wat vast aanvoelt en ik weet niet of dat ooit zo zal zijn: het kan altijd wat schommelen.”

‘The Crown’-acteur siert de cover in een gouden jurk van Louis Vuitton, een fijne ketting van Cartier en een speelse ‘Yankees’-pet. In de foto’s van Vogue lijkt het vanzelfsprekend, maar mode was niet altijd gemakkelijk voor Corrin. “Ik herinner me dat ik het lastig had met het dragen van bh’s als Lady Chatterly in ‘Lady Chatterley’s Lover’ en als Marion in ‘My Policeman’. Maar dat is een moeilijke kwestie, want ik ben op dat moment niet Emma. Ik speel een rol en dat is mijn job." De acteur sukkelt al langer met hun borsten. Vorig jaar deelde Corrin een reeks foto’s op Instagram met een binder.

Emma Corrin kwam in april 2021 uit als queer via Instagram met de woorden: "jouw favoriete queer bruid”. De Britse acteur gaf in een interview met ‘Granda Reports’ toe dat die niet zeker wist of het de juiste keuze was om op die manier uit de kast te komen. “Maar de reacties van de LGBTQIA+ gemeenschap zijn geweldig.” Ook de familie van Corrin biedt veel steun. “Ik was met een meisje aan het daten en vertelde erover tegen mijn moeder. Waarna mijn kleine broertje me een berichtje stuurde: “Hey! Ik wil je welkom heten, want ik ben al jaren biseksueel.””

Maar ‘The Crown’-ster heeft absoluut geen voorkeur op het vlak van daten: “Ik hou gewoon van mensen.” Al liet Corrin ook vallen dat die relaties heeft gehad met mannen, maar daar voelde de acteur vooral een immense druk om hun LGBTQIA+ identiteit te verantwoorden. “Ik dacht na over de complexe genderkwestie en mijn seksualiteit. En toch date ik een man? Dat voelt zeer contrasterend, zelfs als ik gelukkig ben.”

Het heeft een lange tijd geduurd voor Corrin doorhad dat die non-binair is. In juli 2021, voegde de acteur de voornaamwoorden zij/hen toe in hun Instagrambio. Die zijn intussen veranderd naar die/hen/hun. De acteur bevindt zich in goed gezelschap: ook muzikanten zoals Demi Lovato, Kehlani en Halsey lieten eerder al weten dat hun voornaamwoorden die/hen/hun zijn.

De focus van Corrin ligt op het bouwen van een gemeenschap voor queer en trans personen. Emma gebruikt de kracht van Instagram: “Als je een platform hebt waar je mensen op kan bereiken, is het zo belangrijk om je stem te gebruiken. Ik heb daardoor al geweldige mensen ontmoet.”

