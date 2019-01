The Chainsmokers en A$AP ROCKY komen naar Tomorrowland: dit zijn de eerste namen DBJ

28 januari 2019

17u10 1 Showbizz De eerste artiesten die dit jaar naar Tomorrowland komen zijn bekend gemaakt. Onder hen onder meer het Amerikaanse dj-trio The Chainsmokers en rapper A$AP Rocky.

Tomorrowland is aan zijn vijftiende editie toe. Het wereldberoemde festival in Boom wordt zoals gewoonlijk opgedeeld in twee weekends en vindt dit jaar plaats op 19 t.e.m. 21 juli en 26 t.e.m. 28 juli. Vorige week werden de Stage Hosts bekend gemaakt, nu maakte de organisatie de eerste artiesten bekend.

Na de Belgische voorverkoop waar 200.000 tickets zaterdag op anderhalf uur tijd de deur uitgingen, liep ook de internationale voorverkoop voor het dancefestival Tomorrowland als een trein. 100.000 tickets waren in 50 minuten de deur uit.

Wie naast een ticket greep, kan zijn kansje nogmaals wagen op 2 februari. Dan worden de resterende 70.000 tickets verkocht, maar die zijn wel duurder: 293 euro voor een weekendpas (tegenover 249 euro in de voorverkoop) en 109 euro voor een dagpas (tegenover 105,50 euro in de voorverkoop).

Dit zijn de eerste vijftien artiesten die bekend gemaakt werden:

ABOVE & BEYOND

ADAM BEYER

ARMIN VAN BUUREN

A$AP ROCKY

BORIS BREJCHA

CARL COX

THE CHAINSMOKERS

CHARLOTTE DE WITTE

FISHER

HELENA HAUFF

INFECTED MUSHROOM - RETRO LIVE SHOW

JORIS VOORN

JOHN O’CALLAGHAN & BRYAN KEARNEY PRESENT KEY 4050

NGHTMRE B2B SLANDER PRESENT GUD VIBRATIONS

PAUL VAN DYK