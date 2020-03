The bitch is back: crazy Christine duikt in ‘Thuis’ op als het nieuwe lief van Adil Hans Luyten

27 maart 2020

20u59 0 showbizz Wat een verrassend weerzien in ‘Thuis’: Christine is terug! De bitch ‘you love to hate’ verdween zeven maanden geleden uit beeld, maar blijkt nu het Tinder-lief van de doodbrave Adil te zijn. Actrice Daphne Paelinck had enorm uitgekeken naar haar glorieuze comeback in ‘Thuis’, maar door de corona-crisis zijn de tv-opnamen opgeschort.

In ‘Thuis’ is Christine ondertussen gescheiden van Bob (Christophe Haddad). Toen zij op straat werd gezet, had Bob in zijn woede nog wel gezegd dat ze het huis, dat ze samen gekocht hadden, mocht houden. Aan die breuk hield ze dus een mooi souvenir over. Bob keerde met hangende pootjes terug naar zijn ex, Tamara (Tine Priem), tevens de moeder van zijn kind. Maar hun rust wordt nu verstoord. Als Tamara en Bob zullen ontdekken dat Christine en Adil (Nawfell Bardad-Daidj) een koppel vormen, gaan de poppen natuurlijk aan het dansen. Fun verzekerd voor de soapfans. Heel wat minder fun beleeft op dit moment Daphne Paelinck.

“Ondanks de corona-crisis gaat het nog redelijk goed met me”, zegt Daphne. “Sinds ik eind juni mama ben geworden, is er wel veel veranderd. In mijn hoofd en mijn leven. Ik slaap weliswaar weinig, maar ervaar keiveel energie. Ik laat corona de pret niet vergallen en probeer gelukkig te zijn met alles in mijn leven: het moederschap, mijn relatie, ons theater, mijn tv-werk,… Al ligt dat theater en ‘Thuis’ nu tijdelijk wel even stil door dat verdomde virus. Ik zit al een tijdje zonder job thuis. Ik probeer positief te blijven en me te focussen op mooie toekomstplannen.”

Je comeback in ‘Thuis’ moest grandioos worden.

“Ja, daar staat een heel mooi verhaal op stapel. Al zijn er op dit moment slechts afleveringen tot 24 april beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer we de rest gaan opnemen. Voorlopig blijven de deuren van de tv-studio gesloten.”

Waar zat je al die tijd?

“Thuis, want ik moest bevallen. Van een mooie dochter, Allie. (lacht) Toen ik zeven maanden geleden uit ‘Thuis’ verdween, dacht ik nochtans dat mijn laatste scène ook mijn exit was. De collega’s dachten dat ook, want ik kreeg een afscheidsboeket en heb gehuild. Bij het uitwuiven zei ik iedereen dat ik het jammer vond dat mijn rol stopte, maar dat ik dankbaar was voor de mooie kans en na de zomer nog weleens zou langskomen om mijn baby te laten zien. Ik was amper twee weken met zwangerschapsverlof toen ik gebeld werd met de vraag of ik nog een vervolg zag zitten. Ik was natuurlijk doodgelukkig en kon niet wachten om weer te beginnen. Jammer dat die comeback nu onderbroken wordt door deze pauze.”