‘The Big Bang Theory’-ster Kaley Cuoco zwanger van eerste kindje (én verklapt meteen het geslacht)

Op haar Instagrampagina brengt actrice Kaley Cuoco haar volgers op de hoogte van het vrolijke nieuws. “Babymeisje Pelphrey komt eraan in 2023. We zijn gezegend en dolgelukkig", schrijft ze onder de carrousel. Op de kiekjes is onder meer te zien hoe het stel poseert met de (positieve) zwangerschapstesten en met mokken waarop ‘papa beer’ en ‘mama beer’ geschreven staat.

Het stel maakt geen geheim van het geslacht van het kindje. Ze onthullen dat ze in verwachting zijn van een dochtertje aan de hand van een glazuurcake met rooskleurige vulling.

(Lees meer onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liefdesleven

Kaley was drie jaar lang getrouwd met Karl Cook, maar hun huwelijk liep op de klippen in september 2021. Maar haar gebroken hart werd al snel gelijmd toen ze in april van dit jaar haar huidige vriend Tom leerde kennen. In een interview met ‘Extra’ vertelde ze over hun eerste ontmoeting. “Mijn manager nam me eigenlijk mee als haar gast naar de première van ‘Ozark’ en daar ontmoette ik hem. Het was alsof de engelen begonnen te zingen. Het was liefde op het eerste gezicht. Het was magisch, perfect en ik had het gevoel dat ik hem al mijn hele leven ken.”

In september maakten ze hun debuut op de rode loper tijdens de Emmy Awards. De timing kon haast niet beter, want ze waren beiden genomineerd. Kaley was genomineerd voor ‘beste actrice in een hoofdrol in een komedieserie’ voor haar rol in ‘The Flight Attendant’ en Tom Pelphrey was genomineerd voor ‘beste acteur in een gastrol in een dramaserie’ voor zijn rol in ‘Ozark’.

Bekijk ook:

‘The Big Bang Theory’ eindigt na 12 seizoenen:

Lees ook: