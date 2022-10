‘The Big Bang Theory’-acteurs Kaley Cuoco en Johnny Galecki over hun voormalige relatie: “Tijdens het eerste seizoen waren we al verliefd”

CELEBRITIESKaley Cuoco (36) en Johnny Galecki (47) waren niet alleen in ‘The Big Bang Theory' lovers , maar ook in het echte leven hadden de twee een relatie. In een interview met ‘Vanity Fair’ vertellen de acteurs openhartig over hun tijd samen. “Ik was zo nerveus voor onze eerste kus”, klinkt het bij Cuoco.

“Vanaf het begin had ik al een oogje op Johnny”, geeft Cuoco toe. “Op dat moment zaten we allebei in een relatie, maar toch had ik enkel en alleen interesse in hem. Wanneer ik besefte dat dat wederzijds was, dacht ik: ‘Uh-oh, dit gaat voor problemen zorgen.’” Maar Galecki was zich aanvankelijk niet bewust van Cuoco’s gevoelens. “Ik heb een gezond ego, maar als je met me flirt moet je het overduidelijk maken. Anders heb ik het niet door”, vertelt hij. “En dat was het geval bij Kaley. Ik had geen idee dat ze verliefd was op mij tot op het moment dat we begonnen te daten.”

De aantrekkingskracht tussen hun personages Penny en Leonard viel niet te ontkennen, zelfs voordat de twee in het echte leven een koppel vormden. “Bij het filmen van de scènes werd het al snel duidelijk dat er chemie was tussen ons. Tijdens het eerste seizoen waren we al verliefd op elkaar, en dat was nog voordat we in het echt een relatie hadden.” Galecki en Cuoco waren dan ook zeer nerveus voor hun eerste kus, zowel op het scherm, als daarnaast. “Ik was zeer nerveus voor beide. Ik bedoel, ik was hem al aan het kussen als Penny voordat we aan het daten waren. Het is raar wanneer je verliefd bent op iemand en je die persoon moet kussen als acteur”, aldus Cuoco.

Geheime relatie

Pas in de veertiende episode van het eerste seizoen durfden de acteurs eindelijk toegeven aan hun gevoelens voor elkaar. Tijdens de scène waarin Leonard Penny redt in een lift, sloeg de vonk over. “Daarmee is alles begonnen. Op dat punt wisten we allebei dat we gevoelens hadden voor elkaar. We konden het niet langer negeren. Dat zou een nog grotere afleiding zijn van ons werk", vertelt Galecki. Na de scène vroeg hij haar op date en hun eerste afspraakje was meteen een schot in de roos. “We dronken een glas wijn in een café. En dan hebben we gekust”, herinnert Cuoco zich. “De volgende dag wilde ik iedereen van ‘The Big Bang Theory’ op de hoogte brengen. Maar Johnny zei: ‘We mogen het aan niemand vertellen!’ Dus hielden we onze relatie stil.”

Of dat dachten ze, want het duurde niet lang voor de twee werden betrapt. “Op een dag werden we betrapt door ‘The Big Bang Theory’-bedenker Chuck Lorre. Na de opnames waren Kaley en ik op de parking. Toen we Chuck zagen, hebben we ons onmiddellijk verstopt achter een auto. Maar Chuck had ons door. Gelukkig ging hij er goed mee om en heeft hij het niet doorverteld. We wilden gewoon niet dat iemand zich zorgen om ons zou maken.” Het koppel hield het dan ook professioneel op de set. “We hebben zelfs nooit seks gehad in onze loges", lacht Cuoco daarover.

Hun romance duurde twee jaar, van 2008 tot 2010. Maar de breuk hield hen echter niet tegen om een prima werkrelatie te behouden. De acteurs zijn dan ook heel blij met hoe hun dynamiek in het echte leven, hun aantrekkingskracht op het scherm positief beïnvloedde. “Ik denk dat Leonard en Penny zo goed werkten door mijn relatie met Johnny in het echte leven", legt Cuoco uit. “Ze konden altijd lachen met elkaar. Johnny en ik hebben een vergelijkbare relatie - wat logisch is na jaren samen te werken. We hebben elkaar altijd gesteund. En daardoor werd de relatie tussen Leonard en Penny zo grappig en vertederend.”

