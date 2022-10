‘The Beatles’-ster Ringo Starr annuleert concerten vanwege ‘mysterieuze’ ziekte: “Het had effect op zijn stem”

Showbits Kürt Rogiers koos dan toch niet zelf voor tijdelijke exit bij ‘Familie’: “Door scenaris­ten bepaald”

Primeur voor Kürt Rogiers: voor het eerst staat hij een productie van Studio 100. Hij speelt mee de nieuwe theatershow van ‘Nachtwacht’: ‘Het donkere spiegelbeeld’. “Maar pas twee dagen voor de première hebben ze me verteld dat ik ook een stukje moest zingen en dansen”, vertelt hij. Een fantasy-personage spelen stond al langer op z’n bucketlist, maar deze productie is niet de reden waarom hij een tijdje verdwijnt uit ‘Familie’. “Dat is echt een keuze van de scenaristen. Op het gepaste moment keert Lars terug”, zegt hij in een nieuwe Showbits.

2 oktober