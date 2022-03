‘The Batman’ scoort in binnen- en buitenland: “Beste opening van 2022 in België”

‘The Batman’ doet het wereldwijd erg goed in de bioscopen. In z’n openingsweekend wist de film in de Verenigde Staten 128,5 miljoen dollar op te halen. In coronatijden deed enkel ‘Spider-Man: No Way Home’ het beter. Die kwam eind 2021 in de zalen en haalde toen tijdens z'n openingsweekend 260 miljoen dollar op. Daar zit ‘The Batman’ dus nog een eindje vanaf.