The Avengers: wie sneuvelt, wie verdwijnt en wie worden de nieuwe helden? TC

16 maart 2018

14u42 0 Showbizz Pas over een dikke maand verschijnt 'Infinity War', de derde film over 'The Avengers', in de cinema. Die prent luidt meteen het einde in voor enkele van de superhelden. Welke personages zullen die oorlog niet overleven? Wij gingen het na. Opgelet, (mogelijke) spoilers.

De producers bij Marvel en Disney maken er immers geen geheim van: enkele belangrijke personages uit de 'Avengers'-films zullen definitief afzwaaien na 'Infinity War' en zijn opvolger, de voorlopig nog titelloze vierde 'Avengers'-film die tegelijk met 'Infinity War' werd opgenomen en in 2019 in de bioscoop komt. "Er treden meer dan 20 superhelden aan in die films. En sommigen van hen zullen sterven", bevestigt Marvel-directeur Kevin Feige. "Anderen zullen verdwijnen, simpelweg met pensioen gaan." Een evolutie die nodig is, volgens de producer. "Met 'Infinity War' en zijn opvolger komen we aan het einde van een cyclus die ooit begon met de eerste 'Iron Man'-film, waarna we een hele reeks erg geliefde superhelden op het publiek loslieten. Maar nu is het tijd voor verandering. Voor vernieuwing. De fans hebben nood aan vers bloed. En dus zullen we de 'Avengers' een paar nieuwe leden geven.' Wie precies zal verdwijnen wil Feige uiteraard nog niet bekendmaken. Maar als je andere interviews met hem en zijn collega-producers analyseert en ook tussen de lijntjes leest bij wat sommige acteurs vertellen, valt het perfect te voorspellen welke personages binnenkort aan hun laatste heldendaden toe zijn. Wie sterft? Wie vormt het nieuwe team Avengers en wat zal de toekomst brengen? Een overzicht.

Vaarwel Hulk, Captain America, Thor en Iron Man

Het lijkt niet goed te zullen aflopen met de meeste van de originele Avengers. Dat Iron Man plaats zal ruimen, lijkt overduidelijk. Acteur Robert Downey jr gaf eerder al aan dat hij wat met, heu, metaalmoeheid kampt. "Ik word er niet jonger op. De filmopnamen en de stunts worden stilaan een lijdensweg. Ik moet stoppen voor het niet meer lukt. Iron Man moet stoppen voor hij begint te roesten", vertelde hij in een interview. En omdat Tony Star niet het type is dat zomaar op pensioen gaat (in de 'Iron Man'-films probeerde hij dat wel, maar hij kroop telkens opnieuw terug in het pak) lijkt er voor hem geen ander einde mogelijk dan een glorieuze dood. Zelfde verhaal ook voor Captain America. Ook bij acteur Chris Evans valt te horen dat hij toe is aan een nieuwe wending in zijn carrière en Captain America wil loslaten. Bovendien is het personage wel immens populair bij de patriottische Amerikaanse fans, in de rest van de wereld is men 'Cap' een beetje beu. Te saai, te serieus en het wordt hem niet in dank afgenomen dat hij (samen met zijn vriendje Bucky) de populaire Iron Man een pak rammel gaf in 'Captain America: Civil War'. Ook hij is niet te type om postzegels te gaan verzamelen en dus zal ook hij wellicht sneuvelen. Net als Thor. Het personage van Chris Hemsworth zag recent in 'Thor: Ragnarok' zijn hele leefwereld (Asgard) vernietigd worden, is zijn hamer mjolnir kwijtgespeeld, zijn lange haren werden geknipt en zijn grote liefde Jane (Natalie Portman) is hij ook al verloren. Veel lol valt er voor hem dus niet meer te beleven. Dat zijn voor een halfgod als hij bijgevolg de uitgelezen omstandigheden om een heldhaftige sterfscène ten berde te kunnen brengen. En ook voor Hulk ziet het er niet zo goed uit. Zijn verhaal lijkt wat uitverteld. Acteur Mark Ruffalo gaf eerder al aan dat er zeker geen aparte 'Hulk'-film meer zal komen. Omdat de groene driftkikker de 'Infinity War'-films niet zal overleven?

En ook voor deze(n) moeten we vrezen

Die vier anciens van de Avengers moeten echter niet denken dat ze met hun viertjes rustig zullen kunnen kaarten daar op de eeuwige jachtvelden. Integendeel! Ze zullen zeker nog gezelschap krijgen. Van Vision, bijvoorbeeld. De vooruitzichten ogen immers nogal benard voor de androïde, die zijn leven dankt aan de gele 'mind stone 'in zijn voorhoofd. In 'Infinity War' is grote slechterik Thanos immers van plan om de 'Infinity Stones' te verzamelen om meester over het universum te worden. Ieder zijn hobby, nietwaar?. En aangezien die 'mind stone' er daar eentje van is, wil Thanos die natuurlijk ook. In de filmtrailer van 'Infinity War' kregen we al te zien dat Thanos die steen uit het voorhoofd van Vision, vertolkt door Paul Bettany, haalt. En dit zonder verdoving. Bijgevolg ziet het er dus naar uit dat diens verhaal al in de eerste 'Infinty War' zal eindigen. Op vele fansites op het internet val ook te lezen dat we ook -zeker afscheid zullen nemen van Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), War Machine (Don Cheadle) en Hawkeye (Jeremy Renner). Die laatste verliet de Avengers eerder al eens om bij zijn gezin te kunnen zijn. Disney kan het natuurlijk niet maken om een huisvader als hij gruwelijk om het leven te laten komen. Bijgevolg lijkt Hawkeye (als enige?) zeker van een zorgeloos pensioen.

Black Panther nieuwe ploegbaas?

Wie wordt dan de nieuwe generatie Avengers? Wel, aangezien er eentje recent de nieuwe superster van het Marvel-universum is geworden, lijkt dat hem ervan te verzekeren dat hij voortaan ook het hoge woord zal mogen voeren bij het clubje superhelden. 'Black Panther' leverde de voorbije weken een miljard euro winst op. De film breekt records en behoort nu al tot de top 20 aller tijden. En dus mag je ervan uitgaan dat Marvel en Disney nog een poos met hem zullen doorgaan. En waarom niet als aanvoerder van de nieuwe Avengers? Black Panther kan de perfecte vervanger van Iron Man worden. Die laatste had een bedrijf met high tech-snufjes, Black Panther heeft een heel land opgebouwd uit dat soort spul.

Nieuwe 'captain'

Al lijkt iemand hem stevig van weerwoord te willen dienen als chef bij de Avengers. Want enter ook een nieuwe 'captain'. En waarom eens geen vrouw? Marvel en Disney kondigden eerder al de nieuwe film 'Captain Marvel' aan. Daarin maken we kennis met Carol Danvers (gespeeld door Brie Larson), een vrouwelijke piloot en superheldin. Niet zomaar eentje, wel de sterkste superheld ooit. Het zou zomaar eens kunnen dat deze juffrouw de grote held wordt bij de Avengers van de toekomst.

Wat met Black Widow en co?

Al kan die nieuwkomer voor het postje van 'captain' ook wel concurrentie krijgen van Bucky Barnes ofte The Winter Soldier (Sebastian Stan). Die was de beste vriend van Captain America en in de strips wordt hij ook de nieuwe Captain America. Gaat dit ook in de films gebeuren? Stan liet in ieder geval doorschemeren dat hij een contract tekende om in nog enkele Marvel-films mee te spelen. Een teken aan de wand? Naast Bucky lijkt ook ouwe getrouwe Black Widow (Scarlett Johansson) nog een toekomst te hebben bij Marvel. Johansson maakte immers bekend dat er ook een aparte film rond dit personage zal komen, wat betekent dat Black Widow de 'Infinity War' overleefd zal hebben. Net als Falcon (Anthony Mackie), die in haar film zou opduiken. Spiderman (Tom Holland), Dr Strange (Benedict Cumberbatch) en Ant-Man (Paul Rudd) lijken eveneens blijvers te zijn. Ook rond deze personages worden immers nog nieuwe films gepland. Wat eveneens geldt voor 'The Guardians of the Galaxy', die opduiken in 'Infinity Wars'. Die Guardians leverden al twee succesvolle films op en een derde werd gepland. Mogelijk verdwijnen ze na 'Infinity War' wel opnieuw de ruimte in om nooit meer met de Avengers samen te werken.

Welkom X-Men?

De toekomstige Avengers zouden wel op andere hulp kunnen rekenen. Want nu Disney concurrent Sony overnam, hebben ze ook de filmrechten over de X-Men bemachtigd. In de stripreeks zie je vaak X-Men opduiken bij de Avengers. Filmkenners verwachten nu dat de Avengers en X-Men de komende jaren in dezelfde film(s) zullen opduiken. Perfecte vervanging voor de Guardians? Check!

En vooral: Deadpool!

Met het verdwijnen van Iron Man zou wel een flink stuk van de humor uit de filmreeks verdwijnen. Black Panther, Dr Strange, Winter Soldier... Stoere kerels, dat wel. Maar het zijn allemaal zo'n serieuze types. En dus kan Spiderman wel wat hulp gebruiken bij zijn rol als komische noot in de films. Wie kan dit hiaat beter opvullen dan Deadpool (Ryan Reynolds)? Ook hij is sinds de overname van Sony eigendom van Disney en Marvel en kan dus bij de Avengers opduiken. Iets waar veel fans nu al luidop van dromen.

Nog zeker 10 films

Dromen die kunnen uitkomen, want Disney maakte bekend dat het zeker al 10 nieuwe Marvel-films op de planning heeft staan. Na 'Infinty War' volgen zeker al 'Ant-Man & The Wasp', 'Guardians of the Galaxy 3,' 'Captain Marvel' en 'Spider-Man: Homecoming 2'. Ook 'Black Panther' en 'Doctor Strange' krijgen zeker een sequel. Over de vijf andere films bestaat nog enige onduidelijkheid, meer vermoedelijk zitten daar, naast een 'Black Widow'-film, zeker twee 'Avengers'-films bij. "Of de X-Men en Deadpool daarin al opduiken?", lacht Marvel-baas Kevin Feige. "Dat weet ik niet. Maar het is een opwindend idee..."