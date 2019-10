That’s meditation-podcast: leer samen met ‘Safety First’ en Tim Van Aelst mediteren voor Rode Neuzen Dag ttr

22 oktober 2019

13u50 0 Showbizz Tv-maker Tim Van Aelst (41) wil jongeren laten kennismaken met meditatie, en dat twee maanden lang via een gratis podcast voor Rode Neuzen Dag. Onder begeleiding van de warme stem van acteur Nico Sturm, die zelf de weg naar meditatie gevonden heeft, leren jongeren telkens 5 tot 10 minuutjes - op het einde van de challenge tot zelfs 25 minuten - mediteren.

Wie meedoet met de podcast ‘That’s meditation’, een knipoog naar de leuze ‘That’s dedication’ uit Van Aelst zijn comedyreeks ‘Safety First’, krijgt acht weken lang dagelijks en gratis een nieuwe meditatieoefening. “We onderhouden ons lichaam en letten op gezonde voeding. Maar onze geest, die dagelijks met zò veel gedachten te maken krijgt, laten we aan zijn lot over. Meditatie is eigenlijk fitness voor het brein”, zegt Van Aelst.

Wil je zelf mee mediteren? Dat kan. Hieronder vind je de meditatieoefeningen van de tweede week.

Heb je de meditatieoefeningen van de eerste week gemist? Hier kun je ze herbeluisteren.