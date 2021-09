Thandiwe Newton weigerde rol in superheldenfilm: “Een moeder die sterft? Meh, nee”

“Ik kreeg een rol aangeboden om iemands moeder te spelen die gewoon sterft", vertelt actrice Thandiwe Newton in LADBible. “Ik dacht: ‘Meh, nee.’ Het draaide meer om de rol, snap je?” Toch zou de actrice - net zoals veel van haar collega’s - graag eens meespelen in een superheldenfilm. “Ik vind het geweldig wat er nu aan het gebeuren is, dat filmmakers spelen met de genres. Het perfecte voorbeeld is Taika Waititi, wat hij met ‘Thor: Ragnarok' gedaan heeft. Ik vind het geweldig dat de acteurs uit die film de grenzen echt wilden verleggen. Natuurlijk, anders is het maar saai!"

Barack Obama als superheld

“Als genre vervelen die grote franchises me, en ik ben nogal cynisch over ze omdat het gewoon om geld draait. Maar ik voel dat er nu vraag is van het publiek en de mensen die aan die films werken om wat meer inhoud te voorzien voor die superheldenfilms.” En dat betekent ook een ander type superheld - minder oppervlakkig, met wat meer inhoud. “We hebben geen artificiële superhelden nodig", zegt ze. “Ik herinner me dat toen Obama president werd, ze het Met Ball organiseerden rond het thema superhelden. Iemand zei tegen me: ‘Wie is je favoriete superheld?' En ik antwoordde: ‘Barack Obama’. Waarom moeten superhelden fantasie zijn? Dat hoeft echt niet."

Teleurgesteld in ‘Solo’

Onlangs vertelde Thandiwe Newton nog dat ze teleurgesteld was in de makers van Star Wars-film ‘Solo’. Volgens de Britse besloten zij tijdens de opnames van het epos over de jonge jaren van Han Solo het lot van haar personage te veranderen. In een interview met Inverse besprak ze een plotontwikkeling die halverwege de film plaatsvindt; haar personage Val komt om. En dat terwijl de vrouw van Tobias Beckett (een rol van Woody Harrelson) in het script dat zij voor aanvang van de klus had ontvangen wel bleef leven. Volgens Thandiwe was de dood van Val een manier om productiekosten te besparen, maar ze heeft daar een naar gevoel aan overgehouden. “Ik weet nog dat ik dacht: dit is een grote, grote fout - niet voor mij, niet omdat ik vaker terug wilde komen. Maar je brengt niet de eerste zwarte vrouw die een echte rol heeft in een Star Wars-film om. Is dat een slechte grap of zo?”

Het lot van Val was niet de enige verandering tijdens het productieproces van Solo. De twee originele regisseurs van de film, Phil Lord en Christopher Miller, werden ontslagen waarna Ron Howard het stokje overnam. Fans konden het eindresultaat niet waarderen: ‘Solo’ is de slechtst scorende Star Wars-film uit de franchise.

