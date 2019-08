Tess Goossens presenteert op Joe voortaan vanuit een limousine: “Mijn kinderen willen dat ik hen met ‘die lange auto’ ophaal aan de schoolpoort” CD

22 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De beste werkplek van het land? Die behoort toe aan Tess Goossens (37). Vanaf deze week doorkruist ze Vlaanderen in een limousine voor het nieuwe Limo Lunch op Joe. Haar kinderen Carlotta (5) en Ferran (bijna 3) hopen al op een ritje, maar die zijn eigenlijk voorbehouden aan werknemers die Tess een straf verhaal over hun werkplek wil ontlokken.

Er zijn slechtere manieren om je middagpauze door te brengen dan met een ritje in een limousine, compleet met hapjes, bubbels én last but not least een charmante gastvrouw. Tess Goossens biedt werknemers over heel Vlaanderen voortaan die mogelijkheid, in haar nieuwe radioprogramma Limo Lunch op Joe. “In ruil wil ik van onze passagiers wel enkele straffe verhalen en leuke anekdotes van op de werkvloer. Van romances tot een baas die zich niet altijd gedraagt volgens het boekje: ik wil het allemaal weten”, lacht Tess. “Gelukkig ben ik nogal rechttoe rechtaan. Zowel thuis als op het werk. Wat in mij opkomt, komt er ook uit. Ik durf zeggen en vragen waar het op staat. Voor alle duidelijkheid: zonder slechte bedoelingen! Maar die aanpak moet je er dus wel bijnemen als je bij mij in de limo stapt.”

Stel dat een van jouw Joe-collega’s instapt. Wat voor verhalen zouden er naar boven komen?

Sowieso zou er gepraat worden over een van onze collega’s die op reis altijd naaktstranden opzoekt. Tja, hij loopt graag in zijn blootje rond. Daarnaast is er een collega... Zodra die bij ons op de vloer komt, zet iedereen vlug z’n hoofdtelefoon op. Want als hij aan je bureau staat, stopt hij niet met praten... (lacht)

Over bureaus gesproken: qua werkplek kan een limo wel tellen.

Dat is gewoon een droomjob, hè. We waren bij Joe al een tijdje aan het brainstormen over een leuke manier om langs te gaan bij bedrijven. Je hoort vaak dat mensen lunchen achter hun bureau of snel iets eten in een saaie bedrijfskantine. Om die routine te doorbreken, leek het ons leuk om werknemers mee te nemen in een limo, met een flesje bubbels. En intussen gezellig babbelen uiteraard.

Had je al vaak in een limousine gezeten?

Eén keer maar, toen ik vijftien was. Voor mij is het dus ook allemaal nieuw. Eigenlijk is zo’n wagen gewoon een rijdend salon met bar. We krijgen trouwens elke week een andere ter beschikking, waaronder een spectaculaire Hummer, compleet met lichtinstallatie. Als we daar de favoriete platen van onze gasten afspelen, verandert de wagen in een dansvloer.

Kruip je zelf eigenlijk achter het stuur?

Ben je gek! Dan zou het beperkt blijven tot één uitzending, want zodra ik een bocht moet nemen met zo’n XL-wagen, rijd ik waarschijnlijk iedereen van de baan. Ik ben al zo’n brokkenpiloot op de weg. Mijn wagen heeft parkeersensoren en laat ons zeggen dat die regelmatig heel luid biepen (lacht). Nee, ik ben vooral gastvrouw. Het is de bedoeling dat de mensen in de wagen een feestje bouwen. Ik zorg voor gevulde glazen en af en toe klink ik voor de gezelligheid mee.

Zo’n limo spreekt tot de verbeelding. Wat vinden jouw kinderen Carlotta en Ferran ervan?

Die hebben toch al gevraagd of ik hen eens met ‘die lange auto’ kan komen halen aan de schoolpoort (lacht). Tja, in het promofilmpje voor Limo Lunch zagen ze mij een fles champagne ontkurken en toen klonk het meteen: “Oh mama, dan kunnen wij ook aperitieven!” Ja, daar zijn ze zot van. Met kinderchampagne of appelsap, chips en kaasjes.

Hoe gaat het intussen met hen?

Heel goed. Je zou kunnen denken dat het kleine monstertjes zijn omdat ik nooit foto’s van hen post op sociale media, maar ik wil ze gewoon uit de schijnwerpers houden. Ze zijn superlief en schattig, hoor. Ferran is een blonde krullenbol en Carlotta wordt een echte dametje. Ze is al heel groot voor haar leeftijd, dat heeft ze van de mama. Ze kunnen weleens hevig zijn, maar ik zie ze doodgraag. En mijn werk bij Joe kan ik goed combineren met een gezinsleven. Ja, ik ben heel gelukkig!