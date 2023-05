Tess Goossens over doel ‘Miljoenenhuizen’: “Ik weet dat een huis nu extreem duur is, maar ik wil mensen laten dromen”

ShowbitsDankzij ‘Miljoenenhuizen’ kan je binnengluren in villa’s, lofts en kastelen waarvan de gewone sterveling alleen maar kan van dromen. Het programma werd aangekondigd als de tv-comeback van Tess Goossens, ooit één van de omroepsters bij de commerciële zender. Maar geen spoor van Tess in het programma. Aan Jarne legt ze uit waarom ze in het programma liever niet in beeld loopt. Maar ze heeft de smaak van het tv-maken wel te pakken. Voor dit programma heeft ze alvast al haar charmes in de strijd gegooid om te kunnen en mogen filmen in exclusieve panden. Bekijk het hele interview in een nieuwe Showbits.