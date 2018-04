Tess Goossens in rouw SD

06 april 2018

09u49 0 Showbizz Slecht nieuws voor Joe-presentatrice Tess Goossens (36): ze rouwt om de dood van haar grootmoeder Annie. De presentatrice liet weten dat haar laatste oma overleden is en dat ze het er bijzonder moeilijk mee heeft.

Tess postte een foto op Instagram waarop ze als klein meisje innig knuffelt met haar grootmoeder. "Lieve moeke Annie, ik ga je missen... we hebben samen zoooo gelachen, jij hebt me op hakken leren lopen, jij kon koken als de beste (dat ze daar in den hemel maar snel jouw receptje voor rijstpap overnemen), je zong als een engeltje en wat was je mooi en lief xxx ik ga je echt missen... love you x ben blij dat ik je dat genoeg heb kunnen zeggen xxx m’n laatste grootouder... wat een raar gevoel...", schrijft ze bij de foto.