Tess Elst voortaan te zien als sportanker in VRT NWS Journaal: “Hopelijk ontvangen de kijkers mij met open armen”

Tess krijgt als gevolg dus een plekje in het team van Catherine Van Eylen, Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Maarten Vangramberen en Ruben Van Gucht. De journaliste is wel geen nieuwe aanwinst bij de VRT. Tess werkt al sinds 2012 bij Sporza. In het begin van haar carrière werkte ze vooral achter de schermen bij verschillende digitale redacties. Later werd ze als schermgezicht ingezet voor duiding via interventies op Facebook live. Deze zomer mocht ze zichzelf dan weer host van het WK 3x3-basketbal in Antwerpen noemen. “De presentatie van het sporthoofdstuk in Het journaal is een logische volgende stap in haar carrière”, klinkt het in een persbericht.