Terwijl Nathalie Meskens een appartement op Ibiza koopt, heeft ex Jeroen Van Dyck het financieel moeilijk TDS

12 september 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz In de liefde heeft Jeroen Van Dyck (38) - na zijn scheiding van Nathalie Meskens (36) - opnieuw het geluk gevonden. Hij heeft een vriendin en ziet de toekomst weer rooskleurig in. "We willen samen iets moois opbouwen, maar we nemen er onze tijd voor. Wij willen niets overhaasten. Verliefd zijn is een zalig gevoel. Het brengt ook stabiliteit in mijn leven, en daar snakte ik naar", zei hij recent. Maar zakelijk gezien zou het er voor Jeroen echter minder stabiel aan toe gaan...

De acteur moest dit jaar noodgedwongen definitief de deur van Nimman sluiten, het Thaise restaurant dat hij met zijn ex-vrouw Nathalie Meskens in 2015 opende. De zaak bleek op den duur niet meer rendabel te zijn. "Dat restaurant kostte me meer dan het opbracht, dus moest ik Nimman wel failliet laten verklaren", aldus Jeroen. "En geloof me: dat was geen makkelijke beslissing. Met pijn in het hart heb ik de deur definitief achter mij dichtgetrokken."

Verloren moeite?

Na dat faillissement ging zijn ­focus volledig naar Yam Thai, het eerste restaurant dat Jeroen met Nathalie is gestart, ook al staat hij er voortaan alleen voor. "Nathalie heeft zich na onze breuk laten ontslaan als zaakvoerster, waardoor ik nu de enige eigenaar ben", zei Jeroen Van Dyck. "Dagelijks ben ik er om alles in goede banen te ­leiden." Maar is dat allemaal verloren moeite geweest? Financieel expert Thierry Debels stelt in Tv Familie vast dat ook Yam Thai nu in slechte papieren zou zitten. Als Jeroen dat restaurant wil redden, moet hij volgens Debels in actie schieten.

"Ik hoop dat hij nog een succesvolle ommezwaai kan maken met z'n zaak", zegt hij in het weekblad. "Ja, dat is zeker nog haalbaar. Maar ik ga eerlijk zijn: ik ben wel wat sceptisch. Yam Thai balanceerde altijd al op de rand van rendabiliteit." Dat staken Nathalie en Jeroen zelf trouwens niet onder stoelen of banken. "Jeroen en ik verdienen niets aan Yam Thai", zei Nathalie enkele jaren geleden. "We halen het wel, ­alleen is het moeilijk om mij en Jeroen een loon uit te ­keren doordat we maar juist break-even draaien."

Lees verder onder de foto

Flink gestegen

Die break-even is volgens Thierry Debels het afgelopen jaar veranderd in verlies. "De personeelskosten waren lang standvastig, maar zijn flink gestegen", legt hij uit. "Daardoor werd op het einde van de rit meer geld uitgegeven dan overgehouden. En dat kan natuurlijk niet blijven ­duren". Volgens de financiële expert in Tv Familie zou het voor Jeroen Van Dyck nu het uur van de waarheid zijn. Maar waar en hoe is het dan ­precies spaak gelopen, denkt ­Debels?

"Horeca is een harde sector", zegt hij. "Er is enorm veel concurrentie. Misschien is het nieuwe er bij Yam Thai intussen af? En ik ga niet zeggen dat het dé oorzaak is, maar waarschijnlijk speelt ook het feit mee dat Nathalie niets meer met dat restaurant te maken heeft. En dan is er nog de mallemolen van het eerste faillissement en de hoge loonkost. Je kan je personeel niet zomaar aan de deur zetten. ­Jeroen lijkt de omstandigheden helaas tegen te hebben".

Zware kosten

Wanneer Tv Familie Jeroen Van Dyck om uitleg vraagt, maakt hij meteen duidelijk dat het einde van Yam Thai nog lang niet nabij is. "Dit is en blijft een leuk restaurant dat goed blijft draaien", aldus Jeroen. "Oké, het is niet altijd even makkelijk. Door het faillissement van Nimman heb ik financieel pech gehad. En de loonkost ís inderdaad zeer zwaar, daar moet ik constant aan blijven werken om dat juist te krijgen. Alle cijfers moeten kloppen, en het is mijn dagdagelijkse bezigheid om daarvoor te zorgen. Maar nogmaals: er zijn geen grote problemen, en we doen gewoon verder."

Hoe dan ook, de moeilijkheden die Jeroen met z'n horecazaak ervaart staan in schril contrast met het succesverhaal van zijn ex-vrouw Nathalie Meskens. Zij pakt dit najaar uit met maar liefst vier tv-programma's, en ze is naar eigen zeggen 'gelukkiger dan ooit'. Het spreekt voor zich dat Nathalie als vooraanstaande tv-vedette dik wordt betaald.

Nee, Nathalie heeft geen klagen over haar financiën. Ze heeft zichzelf en haar liefdespartner Nadim ­recent zelfs getrakteerd op een nieuwbouwappartement op Ibiza. Een eiland waar ze al een hele tijd verliefd op is. "Telkens als ik op Ibiza ben, voel ik dat daar iets in de lucht hangt. Iets heel sterks", aldus Nathalie.