Terugblik: televisiekijkend Vlaanderen leerde Valerie De Booser kennen in ‘Temptation Island’ LV

18 januari 2020

20u14 0 Showbizz Valerie De Booser (40) was nog een jong fotomodel toen ze in 2002 meedeed aan de eerste reeks van ‘Temptation Island’, het realityprogramma waarmee ze naar de spotlight werd gekatapulteerd. Een keuze waar ze misschien wel spijt van heeft, want ze verklaarde al: “die periode ligt achter mij, daar zeg ik nu liever niets meer over.”

Het waren opvallende beelden: de Nederlandse Jorrit bezweek aan de charmes van verleidster Valerie. Zijn relatie met Arrezina kwam toen onder druk te liggen, maar het koppel ging uiteindelijk toch samen met elkaar verder. En Valerie, die vond na het programma de liefde bij Koen Wauters. Ze lijkt ook niet meer echt fan te zijn van de show, want toen ‘Temptation’ enkele jaren geleden terug uitgezonden werd en er ophef was rond de koppels, zei ze nog: “Als je relatie goed is, waarom zou je ze dan willen testen?”