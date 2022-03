Terugblik op 10 jaar reportages in 'Alloo en tot ziens’: deze 5 beklijvende ontmoetingen vergeet Luk nooit meer

Showbizz LIVE. Sven Ornelis en Ann Reymen geven het startschot van Oekraïne 12-12

Donderdag 17 maart, zetten de grootste Vlaamse radio- en tv-zenders samen hun schouders onder Oekraïne 12-12, de solidariteitsactie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie gaan vanop de Groenplaats in Antwerpen vijftien uur lang live. Om 20u40 volgt op Eén, VTM en Play4 een unieke live televisieshow. Koen Wauters, James Cooke en Danira Boukhriss-Terkessidis presenteren daarvoor voor het eerst samen een programma. Volg hier alles live mee in ons blog.

6:40