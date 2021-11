Terug van nooit weggeweest: deze oude topreeksen worden opnieuw leven in geblazen

StreamzTerwijl Hollywood elke lucratieve filmfranchise blijft uitmelken met spin-offs, remakes en reboots, focust televisie zich steeds meer op het nieuw leven inblazen van oude parels. Naar aanleiding van het langverwachte ‘Dexter: New Blood’ op Streamz zetten wij deze week in onze Kijkgids enkele van de beste comebacks uit de tv-geschiedenis in de kijker. Het einde van de mensheid (‘Battlestar Galactica’, Prime Video), de terugkeer van cultserie ‘Twin Peaks’ (Hulu/Apple TV+), oude rivalen (‘Cobra Kai’, Netflix) en liefdesperikelen (‘The L Word – Generation Q’, Streamz): dit zijn onze favoriete tv-revivals.

‘Dexter: New Blood’ - Streamz

Na acht zinderende seizoenen kende de met vier Emmy’s bekroonde dramaserie ‘Dexter’ (Prime Video) in september 2013 een einde in mineur met slotaflevering ‘Remember the Monsters?’, algemeen beschouwd als een van de meest teleurstellende ontknopingen uit de tv-geschiedenis. De wrange nasmaak die het slotakkoord naliet bij fans kan sinds deze week, ruim acht jaar later, worden doorgespoeld met ‘Dexter: New Blood’, waarvan Streamz elke maandag een nieuwe aflevering lost. Michael C. Hall keert terug als de knuffelbare seriemoordenaar Dexter Morgan, die ondergedoken leeft in een klein stadje in New York. Dexters bloedlust en verleden blijven hem echter achtervolgen.

Krijgt ‘Dexter’ nu wel een verdiend einde? Bekijk ‘Dexter: New Blood’ op Streamz.

‘Battlestar Galactica’ - Prime Video

Deze remake (2005-2009) van de gelijknamige sf-serie kwam 25 jaar na het origineel, dat slechts één seizoen telde van 24 afleveringen. Het maatschappijkritische ‘Battlestar Galactica’ - met aandacht voor de oorlog in Irak en de mensonterende praktijken in Guantanamo - scoorde niet alleen bij fans van sciencefiction. Vandaag duikt het nog steevast op in lijstjes met de beste tv-series van de 21ste eeuw. De laatste overlevers van de twaalf kolonies van Kobol vechten tegen de Cylons, vijandelijke androids die de mens decennia eerder zelf heeft geschapen. Het militaire ruimteschip Battlestar Galactica beschermt wat rest van de mensheid tijdens hun zoektocht naar de mythische dertiende kolonie: planeet Aarde.

‘Battlestar Galactica’ - te zien op Prime Video

‘Twin Peaks: The Return’ - Hulu & Apple TV+

‘Who killed Laura Palmer?’ Die vraag hield miljoenen kijkers aan het scherm gekluisterd in 1990 en 1991, toen de eigenaardige FBI-agent Dale Cooper de moord op de populaire student onderzocht in Twin Peaks, een dorpje vol surrealistische personages, duistere geheimen en bovennatuurlijke verschijnselen. Vijfentwintig jaar nadat de show werd afgevoerd door de dalende kijkcijfers haalde David Lynch (‘Blue Velvet’) in 2017 zijn gram met ‘Twin Peaks: The Return’. Het uiterst geslaagde derde seizoen van de cultserie wist negen Emmy-nominaties te versieren.

‘Twin Peaks: The Return’ - te zien op Hulu en Apple TV+

‘Cobra Kai’ - Netflix

In 2018 verbaasde Netflix vriend en vijand met ‘Cobra Kai’, een vervolgreeks op familieklassieker ‘The Karate Kid’ uit 1984. Liefst 34 jaar nadat hij uitgroeide tot een wereldster kruipt Ralph Macchio opnieuw in de huid van Daniel LaRusso. Het is echter diens vroegere rivaal Johnny Lawrence (William Zabka), die de hoofdrol speelt in deze hitserie. Johnny’s poging om de karatedojo Cobra Kai te heropenen, wakkert de oude rivaliteit tussen hem en Daniel opnieuw aan. Later dit jaar, op 31 december, verschijnt het vierde seizoen.

‘Cobra Kai’ - te zien op Netflix

‘The L Word - Generation Q’ - Streamz

Van 2004 tot 2009 volgde ‘The L Word’ het wel en wee van een kleine, hechte groep lesbische vrouwen in Los Angeles, wat destijds best provocatief en taboedoorbrekend mocht worden genoemd in het soms bekrompen Amerika. Na een pauze van tien jaar keerden meerdere hoofdrolspelers in 2019 terug in ‘The L Word - Generation Q’. Sinds 27 oktober kan je op Streamz wekelijks genieten van een nieuwe aflevering van het tweede seizoen.

Volg het liefdesleven van Bette, Shane en Alice, bekijk ‘The L Word - Generation Q’ op Streamz

Lees ook