Terug naar de jaren 70 met deze vijf streamingtoppers

StreamzVoor een stevige brok nostalgie moet je deze week niet verder kijken dan onze Kijkgids , want aan de hand van vijf topseries reizen we terug naar de jaren 70, het decennium van minirokjes, wijde broekspijpen, plateauzolen en ABBA. Stap mee in de tijdmachine naar het verleden voor het eerste erotische vrouwenblad in ‘Minx’ (Streamz), een bruisende Amerikaanse prostitutie- en pornoscene in ‘The Deuce’ (Streamz), nazi-jagers in ‘Hunters’ (Prime Video) en veranderende Amerikaanse muzieklandschappen in ‘The Get Down’ (Netflix) en ‘Vinyl’ (Streamz).

Los Angeles, jaren 70. De geëmancipeerde Joyce Prigger (Ophelia Lovibond, ‘Rocketman’) droomt van het allereerste echte vrouwenmagazine, maar slaagt er amper in haar idee aan de man te brengen. Na een verrassende kennismaking met Doug Renetti (Jake Johnson, Nick uit ‘New Girl’), een uitgever van naaktbladen, stelt Joyce haar ambities bij. Minx Magazine moet het eerste erotische blad voor vrouwen worden. De weg naar succes is echter geplaveid met obstakels, van het doorbreken van taboes over financiële problemen tot leeghoofdige coverboys. Scherpzinnig, grappig en uiterst vermakelijk, mede dankzij het heerlijke samenspel tussen Lovibond en Johnson.

Deze nieuwe HBO-serie als eerste streamen? ‘Minx’ is vanaf vandaag te zien op Streamz

Na ‘The Wire’ toverden David Simon en George Pelecanos in 2017 opnieuw een topserie uit hun pen met ‘The Deuce’ (2017-2019). De grimmige, rauwe en maatschappelijk betrokken dramaserie overspant twee decennia waarin de prostitutie- en pornoscene een ware gedaanteverwisseling ondergaat, van een schunnige wereld gelinkt aan georganiseerde misdaad tot een legitieme en cultureel aanvaarde sector. In het New York van 1971 kruisen de paden van tweelingbroers en maffiahandlangers Vincent en Frankie Martino (beiden vertolkt door James Franco) dat van prostituee Candy (Maggie Gyllenhaal), wier ambitie en intelligentie leiden tot een meer prominente rol binnen de industrie.

Duik jij mee terug in de tijd in deze onstuimige geschiedenis? Bekijk ‘The Deuce’ hier op Streamz

‘The Get Down’ – Netflix

Ook ‘Moulin Rouge!’-regisseur Baz Luhrmann neemt je in deze elfdelige muzikale dramaserie, waaraan hij tien jaar werkte en liefst 120 miljoen dollar spendeerde, mee naar The Big Apple van de jaren 70. Door de ogen van enkele jongeren krijg je te zien hoe het bankroete New York erin slaagde om stijlen als disco, punk en hiphop te lanceren en de muziekscene radicaal te veranderen. Terwijl de talentvolle Zeke Figuero (Justice Smith) en zijn vrienden dromen van een muzikale carrière, moeten ze eerst echter de armoede en het bendegeweld in The Bronx zien te overleven. Met rollen voor rapper Shameik Moore, Jaden Smith en Giancarlo ‘Gus Fring’ Esposito (‘Breaking Bad’).

‘The Get Down’ – te zien op Netflix

Net als ‘The Get Down’ verdiept ook HBO-topper ‘Vinyl’ zich in het veranderende Amerikaanse muzieklandschap van de seventies. De tiendelige reeks is overigens een absolute must-see voor elke rockfanaat, want niemand minder dan rocklegende Mick Jagger, grootmeester Martin Scorsese en Rolling Stone-redacteur Rich Cohen staken er de koppen voor bij elkaar. New Yorker Richie Finestra, wiens passie voor muziek en oog voor talent uitgeblust lijken, staat op het punt om zijn platenmaatschappij American Century Records te verliezen. Een levensveranderende gebeurtenis wakkert echter het vuur in hem opnieuw aan.

Deze muzikale parel meteen bingen? Volg ‘Vinyl’ hier op Streamz

‘Hunters’ – Prime Video

In navolging van talloze andere Hollywoodsterren maakte ook Al Pacino twee jaar geleden zijn streamingdebuut in ‘Hunters’, een bruisende cocktail van feit en fictie. De Amazon Original speelt zich namelijk af in een alternatieve geschiedenis, waarin honderden Duitse oorlogsmisdadigers ondergedoken leven in de Verenigde Staten en 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog broeden op oude plannen en het installeren van een Vierde Rijk. Concentratiekampoverlever Meyer Offerman (Pacino) gaat de strijd aan en rekruteert een team van nazi-jagers, onder wie de 19-jarige Jonah (Logan Lerman), die de plek van zijn vermoorde grootmoeder inneemt. Later dit jaar komt het tweede seizoen uit.

‘Hunters’ - te zien op Prime Video

Liever een moderner decor? Hier vind je ons volledige aanbod streamingtips

Lees ook: