Terug koek en ei? Wesley en Yolanthe samen in Utrecht

06 juni 2019

07u19

Bron: Ad.nl 0 Showbizz Voetballer Wesley Sneijder (34) en zijn vrouw Yolanthe Sneijder-Cabau (34), van wie bekend is dat hun huwelijk onder druk staat, zijn sinds lange tijd weer samen gezien. De twee werden gistermiddag met hun 3-jarige zoon Xess Xava gefotografeerd bij stadion Galgenwaard in Utrecht, de geboortestad van Sneijder.

Op de ietwat onduidelijke foto, die door een fanaccount van FC Utrecht op Instagram werd gedeeld, is te zien hoe Wes en Yo op de parkeerplaats van het stadion staan. Sneijder leunt tegen een muurtje waarop een tas staat, Xess Xava staat naast zijn moeder.

Wat het stel precies in Utrecht te zoeken heeft, is niet bekend. Volgens de beheerder van het Instagramaccount, die de foto kreeg doorgespeeld van iemand die Wes en Yo vanuit een kantoorruimte in het stadion vastlegde, stonden ze ‘langer dan een kwartier’ buiten te kletsen. ”Toen ze werden herkend, liepen ze met elkaar richting het appartementencomplex dat tegenover de Galgenwaard ligt. Het leek alsof ze op iemand stonden te wachten, maar ze zijn niet door iemand opgehaald.’’

Vervolgens bracht de familie Sneijder een kleine twee uur in het complex door. Instagramgebruiker FCU Fans, die liever anoniem wil blijven, weet dat daar verschillende woningen te koop staan. “Misschien dat ze er eentje bekeken hebben. Heel raar lijkt me dat niet, want Wesleys broer Rodney woont ook in Utrecht. Wij hopen natuurlijk dat het iets te maken heeft met de komst van Sneijder naar FC Utrecht.’’

Dat juist Yolanthe degene was die Wesley in Utrecht vergezelde, is opvallend, nadat haar manager vorige week de geruchten over een eventuele verzoening naar het rijk der fabelen verwees. “Geen happily ever after. Ze zijn nog steeds uit elkaar’’, stelde ze, aangevuld bij de opmerking dat het ‘nog alle kanten op kan'.

Verknald

Yolanthe liet op 5 maart dit jaar met een statement officieel weten dat zij en Wesley uit elkaar zouden gaan. Het was niet duidelijk of de twee voor de wet zouden scheiden. Wel was duidelijk dat ze niet meer met elkaar samenleefden. Verder deden de twee geen mededelingen over de reden van het besluit. Wesley zei op Instagram wel dat hij het ‘meerdere malen verknald had’.

In een interview met VI stelde Sneijder, die tot de zomer onder contract staat bij Qatar SC, in januari dat hij ‘het thuisfront erg belangrijk’ vindt. Zo zei hij over zijn loopbaan: “Je komt nu in een fase van je leven dat je wil genieten van je gezin. Komende zomer word ik 35, tien jaar geleden zei ik tegen mezelf dat ik zou stoppen als ik 32 werd. Maar het als het einde van je carrière nadert, wil je zolang mogelijk doorgaan. Het blijft het mooiste wat er is.’’