Terug koek en ei tussen Pommeline en Fabrizio? De twee beantwoorden samen vragen op Instagram

18 oktober 2019

Het gaat de laatste tijd weer goed tussen Pommeline en Fabrizio. Het ex-koppel post weer positieve reacties onder elkaars foto's op Instagram, en zullen binnenkort zelfs samen een Q&A op het platform organiseren.

Na hun breuk leek het er even op dat het nooit meer goed zou komen tussen de twee, maar nu blijkt dat ze - vriendschappelijk - toch weer door één deur kunnen. Fabrizio kondigde via zijn Instagram-account zelfs aan dat hij samen met zijn ex een Q&A wil organiseren: een sessie waarbij fans hen vragen kunnen stellen, die ze dan samen zullen beantwoorden.

De verzoening komt er na een uitgebreide, openbare verontschuldiging van Fabrizio, die Pommeline bedrogen zou hebben met één van de verleidsters uit ‘Temptation Island: VIPS’. Ze namen samen deel aan het programma én gingen ook als koppel naar huis, maar daarna pas sloeg het noodlot toe en werd de ex-verleider alsnog in de verleiding gebracht. “Ik kreeg een krop in mijn keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur”, schrijft hij. “Hoe gelukkig we toen waren.”

Pommeline heeft zijn excuses aanvaard, ook al zouden ze volgens haar nooit meer écht vrienden worden. Pommeline heeft haar leven intussen weer helemaal op de rails: ze heeft een eigen zaak gekocht in Erpe-Mere, waar ze haar carrière als tattoo-artiest kan verderzetten. Binnenkort is ze te zien in het programma ‘Celebs Gaan Daten’, waarin ze opnieuw op zoek gaat naar de liefde.