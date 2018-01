Terug in de studio: Mariah Carey werkt aan nieuwe muziek 'Het voelt goed om terug te zijn!' EVDB

20 januari 2018

10u00 0 Showbizz De 47-jarige zangeres is opnieuw de studio ingedoken en werkt aan nieuwe muziek. Dat nieuws deelde Mariah Carey zelf via haar Instagram-account.

De zangeres zette het jaar met een knal in met haar nieuwjaarsoptreden bij 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve'.

Dat wordt echter misschien toch niet haar hoogtepunt dit jaar. De zangeres maakte via socialmediaplatform Instagram bekend dat ze opnieuw in de studio gedoken is om aan nieuwe muziek te werken.

Missed my 2nd home. Feels good to be back 💞💞 #StudioTime #GettingStarted Een foto die is geplaatst door null (@mariahcarey) op 19 jan 2018 om 20:06 CET

"Ik heb mijn tweede thuis gemist Het voelt goed om terug te zijn #StudioTime #GettingStarted", deelde Mariah Carey. De tweede hashtag maakt duidelijk dat ze nog maar net begint aan wat mogelijks tot een nieuw album kan leiden.