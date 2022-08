Ter ere van release ‘House of the Dragon’: AR-game ‘DracARys’ nu ook in België

TVOp 22 augustus is het eindelijk zover, dan verschijnt de reeks ‘House of the Dragon’ verschijnt op Streamz , een spin-off van het populaire ‘Game of Thrones’. Maar streamingdienst HBO Max heeft nog meer goed nieuws voor de fans in petto: ze hebben een bijhorende AR-game (Augmented Reality) gelanceerd, met de naam ‘DracARys’. Die was nog niet beschikbaar in België, tot nu.

Belgische fans kunnen vanaf nu ook de AR-game ‘DracARys’ downloaden en spelen. Spelers zullen in de game een drakenei kunnen uitbroeden, waarna je de draak verder kan opvoeden, trainen én bevelen kan geven. Denk hierbij maar aan het bekende bevel ‘Dracarys’ van Daenerys Targaryen in ‘Game of Thrones’. Er wordt gebruik gemaakt van AR (Augmented Reality). Dankzij de camera van je smartphone worden beelden uit je eigen omgeving gecombineerd met animaties van je eigen draak. Het lijkt daardoor nét alsof je draak levensecht bij jou in de woonkamer staat.

De app was al beschikbaar in negentien landen, waaronder ook bij onze noorderburen, maar België is nu ook officieel aan het lijstje toegevoegd. Het spel is te verkrijgen in de App Store of op Google Play.

‘Dragons are coming’

In ‘Game of Thrones’ volgden de fans verschillende families op de voet in hun strijd om de IJzeren Troon. Denk bijvoorbeeld maar aan de familie Stark, Baratheon en Targaryen. Deze laatste wordt in deze spin-off in de schijnwerpers gezet. Het verhaal speelt zich zo’n 200 jaar voor de ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de originele reeks af. Het brengt het hoogtepunt (maar ook de val) van de heerschappij van de drakenfamilie in beeld. Er wordt onder meer dieper ingegaan op de befaamde ‘Dans van de Draken’, een brute burgeroorlog die Westeros dreigde te verscheuren. ‘House of the Dragon’ is gebaseerd op het boek ‘Fire & Blood’ (Vuur en Bloed) van auteur George R.R. Martin.

‘House of the Dragon’ is vanaf 22 augustus te bekijken op Streamz.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

‘House of the Dragon’: blik achter de schermen Streamz

Lees ook: