Tentoonstelling kleding Spice Girls is open

29 juli 2018

09u59

Bron: BuzzE 0 Showbizz In Londen is de speciale tentoonstelling over de Spice Girls geopend. De expositie, die de naam 'SPICEUP' heeft gekregen, laat zien hoe de vijf Britse zangeressen hun stempel op het modebeeld hebben gedrukt in de jaren negentig.

Een aantal fans en verzamelaars van spullen van de meidengroep hebben hun medewerking verleend aan de tentoonstelling. Iedere Spice Girl heeft er haar eigen afdeling. Volgens Alan Smith-Allison, de curator van 'SPICEUP', hebben Sporty, Baby, Ginger, Scary en Posh Spice veel betekend voor hun fans: "Ze waren erg met zichzelf bezig en dat heeft een grote impact gehad op de tijdgeest", zegt hij. "Ze zorgden ervoor dat hun fans zelfverzekerder werden en durfden af te wijken van de opgelegde regels."

Op 'SPICEUP' zijn naast kleding ook andere memorabilia van de Spice Girls te zien, zoals merchandise en de bus die werd gebruikt in de film Spice World. De tentoonstelling is tot 20 augustus in Londen te zien. Daarna verhuist de expositie naar Manchester.