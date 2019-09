Tennissende BV’s hebben enkel lof voor Kim Clijsters: “Geen druk, geen verwachtingen. You go, girl!” FV/WN

17 september 2019

15u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een comeback, op haar 36ste, als mama van drie kinderen. Kim Clijsters maakte het nieuws vanuit het niets bekend. “Dit moet ze gewoon doen”, zegt Marlène de Wouters, ooit de eerste Belgische tennisster met een WTA-ranking, in een reactie aan Dag Allemaal. “Bevrijd van alle druk zie ik haar zelfs opnieuw de top bereiken.”

“Tot in 2020", klinkt het vol zelfvertrouwen in haar aankondigingsfilmpje. Om meteen aan iedereen duidelijk te maken dat het haar menens is. Kim ­Clijsters stapt opnieuw het ­tenniscircuit binnen, en dat doet ze niet vrijblijvend. Kim zal, twaalf jaar na haar eerste emotionele afscheid op de tonen van Clouseaus ‘Domino’ en zeven jaar na haar ‘definitieve’ afscheid, opnieuw voor de top gaan. Te beginnen in haar ‘tweede vaderland’ Australië. En wie weet strijkt ze later op het jaar misschien wel neer op de Olympische Spelen in Tokio, met haar kinderen Jada (11), Jack (6), Blake (2) in de tribune. Productiehuis De Mensen zal het allemaal van nabij volgen, en dé rentree van 2020 in een docusoap gieten.

Babysitten

Verrassing alom, behalve voor haar zus Elke Clijsters (34). “Ik zag dit al een tijdje aankomen”, zegt ze. “Kim vond haar draai niet helemaal, zonder haar ­tennis. Zonder die sportieve ambitie, zonder erkenning ook, zonder de kick van wedstrijden te winnen. De combinatie met haar drie kinderen zal mogelijk wat moeilijk zijn, maar ze wordt gelukkig warm omringd. Brian (Lynch, haar echtgenoot, nvdr) zal er alles aan doen om de boel draaiende te houden thuis. En anders ben ik er nog altijd, om wat vaker te babysitten!” (lacht)

Echtgenoot Brian Lynch (41) zelf verwacht weinig veranderingen voor hem en de kinderen. “De laatste jaren was Kim al veel buitenshuis”, zegt hij. “Voor trainingen, kampen, meetings... Naast mijn basketbal zorgde ik meestal voor de opvang van de kinderen. Die worden nu groter en gaan naar school. Dat maakt het allemaal makkelijker, ook voor Kim om meer trainingen in te lassen.”

“Wat Serena kan...”

Hoeveel kans op slagen heeft Kims terugkeer naar het profcircuit? Het is één van de drukst besproken onderwerpen in Vlaanderen, ook onder BV’s. “Toen ik het nieuws op mijn telefoon zag verschijnen, dacht ik eerst dat het nep was”, zegt Willy Sommers (67), zelf een fervent tennisser. “Maar ja, hoe oud is Kim nu? 36? Serena Williams is nog een paar jaar ouder, en zij behaalt nog fantastische resultaten op de grote toernooien. Waarom zou Kim dat dan niet kunnen? Ze zal de beslissing om terug te keren naar het proftennis wellicht ook niet lichtzinnig hebben genomen. Als ze er ook maar een beetje aan twijfelde dat ze een goed niveau kan halen, deed ze dit niet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we van Kim gaan horen. Waar is de tijd dat zij en Justine op nummer één stonden? Ik hoop dat Kim het opnieuw even goed zal doen. Ik ben in elk geval enthousiast over haar terugkeer.”

“Alles al bewezen”

“Eigenlijk moet je je zelfs niet afvragen of Kim het goed gaat doen”, pikt Marlène de Wouters (56) - zelf een professionele ex-tennisster - in. “Dit is gewoon fantastisch nieuws, daar horen geen kritische bedenkingen bij. Laat Kim maar gewoon doen waar ze zin in heeft. In het allerslechtste geval vallen de uitslagen wat tegen, maar is ze toch een pak fitter geworden.”

En dus moeten we misschien toch niet meteen nieuwe finales verwachten van Kim? “Wie weet?”, aldus Marlène nog. “Ze heeft alles al bewezen, ze is gelukkig met haar kindjes en man, en is bevrijd van alle druk en verwachtingen. ‘Go girl!’, zou ik zeggen.”

Kriebels

Lieven Van Gils (55), destijds ontelbare keren commentator tijdens Kims triomfen, heeft het ook al moeilijk om z’n blijdschap te verhullen. “Waarom zou ik? Ik krijg hier zelfs kriebels van”, zegt hij. “Je moet weten dat ik schitterende herinneringen heb aan die periode dat ik het tennis mocht volgen voor de VRT. Door de successen van Kim en Justine mochten we toen nog ter plekke commentaar geven ook. Naar Wimbledon, naar New York, Australië, noem maar op.”

Of het ook een onverdeeld succes wordt, daar spreekt Lieven, die ook wel eens een balletje slaat, zich niet over uit. “Veel zal afhangen van haar lichaam, en hoe ze de trainingen gaat verwerken. Maar goed, Kim kent zichzelf goed genoeg en ik ga ervan uit dat ze hier al maanden mee bezig is in de luwte, dus dat stemt me voorzichtig optimistisch. Serena heeft alleszins al getoond dat het kán.”

Moedig

“Ik vind het vooral heel moedig wat Kim nu doet”, zegt voormalig ‘Thuis’-acteur en recreatief tennisser Frank Van Erum (41). “Ik ben benieuwd wat ze op haar leeftijd nog kan tegen al die jonge, opkomende talenten. Maar als ze zelf denkt dat ze dat niveau aankan, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Kim heeft altijd op wilskracht getennist, en dat zal haar nu zeker ook van pas ­komen. Ik ben altijd een onvoorwaardelijke Kim-fan geweest, niet alleen van de tennisster maar ook van haar persoonlijkheid.”

“Nooit de magerste”

Sommige mensen vragen zich af of Kim nog wel de fysieke paraatheid heeft om mee te draaien in het tenniscircuit. “Ze heeft nog wel wat werk om op haar competitiegewicht te komen”, klinkt het. Voormalig tennisster Sabine Appelmans (47): “Ik denk dat ze daar nog aan moet werken. Het gaat niet puur om het gewicht, maar om fitter worden. Maar da’s logisch, daar heb je training voor nodig. Haar lichaam zal niet meer ­hetzelfde zijn als vóór haar zwangerschappen. Zie nu Serena Williams. Ik zag pas nog de beelden terug van de match tussen Kim en Serena toen ze allebei nog jong waren. Serena heeft nu een totaal ander lichaam, maar ze staat wel nog altijd aan de top van het tennis. Het zijn niet alleen magere meisjes in het tennis, het gaat hem over fit zijn gedurende een week of twee. Dat is ook belangrijk als je blessures wilt voorkomen. Het is niet omdat ze een paar kilo zwaarder staat, dat ze minder fit zou zijn. Ze zal de volgende maanden ook nog hard werken, en dan zal ze automatisch wat magerder worden. Ik denk niet dat dat haar eerste focus is, maar dat gebeurt vanzelf als je aantal trainingsuren opdrijft. Kim is ook intensief bezig met voeding, ze kent daar heel veel van, dus ze weet wat ze moet doen om haar lichaam gezond te krijgen. Kim is nooit de magerste atlete geweest, maar ze heeft wel een sterk en soepel lichaam. In het tennis is dat belangrijker dan het ­gewicht.”

Zelfde niveau

Sabine is er verder van overtuigd dat de comeback van Kim zal slagen. “Ik denk niet dat het niveau veel anders is sinds ze gestopt is”, aldus ­Sabine Appelmans. “Kim heeft zeven jaar geen competitie meer gespeeld, maar ze is wel altijd actief gebleven en blijven trainen op haar academie met goede spelers. Ze weet wel wat ze nog waard is, en ik denk niet dat ze eraan zou beginnen als ze dacht dat het niet zou kunnen. Ze zal geen twintig toernooien per jaar meer spelen of nummer één van de wereld worden, maar ze kan wel mikken om nog een paar keer uit te blinken op de Grand Slam-­toernooien.”