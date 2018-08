Temptation-verleidsters Yasmine en Chloë in de clinch: "Ze behandelt mensen echt als vuil" IDR

15 augustus 2018

08u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Dacht jij dat we alle ‘Temptation Island’-gerelateerde incidenten, ruzies drama’s en zo nu wel hebben gehad? Dan is dat verkeerd gedacht. Er wordt sinds kort immers flink gekibbeld tussen verleidsters Chloë (21) en Yasmine (21) uit het meest recente seizoen.

Tijdens het vorige seizoen van 'Temptation Island' viel vooral verleidster Chloë op. Ze wist Kevin in een mum van tijd rond haar vinger te draaien, met stomende bedscènes tot gevolg. Maar ook Yasmine liep daar rond, en zij en Chloë werden na het programma goede vrienden.

Intussen zit er echter een haar in de boter: alle vriendschapsfoto's werden verwijderd. Chloe wil in weekblad TV Familie enkel kwijt dat ze ruzie hebben. "We hebben geen contact meer met elkaar. En da’s maar beter zo", klinkt het afgemeten.

Sponsors

Yasmine laat daarentegen meer in haar kaarten kijken. "‘Ik heb Chloë op een heel andere manier leren kennen, en die was helemaal niet zo fraai", vertelt ze. "Sinds ‘Temptation Island’ is de roem Chloë naar het hoofd gestegen. En daar had ik écht genoeg van. Dat we nu geen contact meer hebben, is voor mij eigenlijk een opluchting. Chloë beschouwt zichzelf als de hoofdrolspeelster van ‘Temptation Island’, de onbetwiste ster van het programma. En dat begon me stilaan héél erg de keel uit te hangen."

Het geruzie gaat voornamelijk om sponsors, zo blijkt. "We zitten allebei op Instagram en hebben serieus wat volgers. En dus krijgen we gratis dingen toegestuurd. Chloë krijgt bijvoorbeeld veel tickets voor vipparty’s en festivals. Ze neemt dan steeds vriendinnen mee, maar aan mij heeft ze dat nooit gevraagd. Maar tegelijk wilde ze mee profiteren van alles wat ík toegestuurd krijg. Dat zorgde voor ergernissen." Uiteindelijk kwam het tot een explosie. "We hadden een kleine discussie over het feit dat ze steeds andere mensen meevroeg naar feestjes en zo, en dat ze nooit aan mij dacht. Terwijl ik zogezegd toch haar beste vriendin was. Het is toch niet raar dat ik haar daar attent op maakte? Maar Chloë begon te roepen en zei lelijke, kwetsende dingen. Als iets haar niet aanstaat, behandelt ze mensen als vuil, ik kan het niet anders verwoorden."

Geen Kevin meer

Er is dus geen contact meer tussen die twee, maar ze zijn wel nog met gelijkaardige dingen bezig. Yasmine heeft sinds kort een eigen webshop en ook Chloë start binnenkort een online winkel op. Haar relatie met Kevin is intussen wel voorbij, vertelt ze nog. "Het is nog geen echte relatie, maar ik ben aan het daten", klinkt het. "Dat mag wel, na alles wat ik heb meegemaakt. Kevin is nu voltooid verleden tijd, ik hoef die jongen niet meer te zien."