Temptation-verleidster Yana vraagt vrijspraak voor vermeende diefstal: "Het was één groot misverstand" MMB

03 oktober 2018

13u32 2 Showbizz 'Temptation Island'-verleidster Yana Daems (24) uit Oostende vraagt in de rechtbank de vrijspraak voor een vermeende diefstal van een handtas. Eerder dit jaar werd de rondborstige vrouw bij verstek veroordeeld tot vier maanden cel. “Ik dacht dat het de handtas was van mijn vriendin. Het was helemaal niet de bedoeling iets te stelen”, zegt Yana.

De vermeende diefstal gebeurde op 29 december 2016 in café ‘The Bridge’ in Oostende na een avondje uit onder vriendinnen. Yana, die het voorbije seizoen van 'Temptation Island' even werd aangekondigd als de nieuwe Pommeline, nam de handtas met inhoud van een kennis mee en kieperde de tas leeg. Uit verklaringen van het slachtoffer, die haar handtas was vergeten in het café, en aan de hand van camerabeelden kon Daems snel als dader worden aangeduid.

Bij verstek werd ze veroordeeld tot vier maanden cel. Ze tekende verzet aan tegen het vonnis en kwam vandaag persoonlijk afgezakt naar de rechtbank. “Het was helemaal niet mijn bedoeling om de handtas te stelen”, aldus Daems. “Ik dacht echt dat het de handtas was van mijn vriendin. Pas buiten merkten we dat het niet zo was. Oké, het was verkeerd om dan de inhoud weg te kieperen. Ik heb daar ook spijt van.”

Volgens haar advocaat had een eerdere twist met het vermeende slachtoffer daar veel mee te maken. Nochtans hadden ze vlak voordien samen shotjes zitten drinken in het café. “Zij had mijn cliënte enkele jaren geleden op ‘Redlights’ geplaatst met foto’s en haar naam. Dat deed haar toen veel pijn. Dat speelde mee in haar beslissing om alles weg te kieperen”, aldus meester Omar Souidi. “Bovendien was er van kwaad opzet geen sprake. Ze handelde bij het wegnemen van de handtas ter goeder trouw. De hele zaak heeft haar al veel schade toegebracht. Het is één groot misverstand met grote gevolgen.” De rechtbank doet uitspraak op 21 november.