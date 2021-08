Temptation-verleiders Chelsy en Valentino beloven vuurwerk op tv: “Ik weet hoe ik een vrouw zich goed moet laten voelen”

Ze zijn jong, op zoek naar ware liefde en zien eruit alsof ze eerst nog een schoonheidswedstrijd of drie moeten winnen. Meet Chelsy (27) en Valentino (30), twee singles die misschien wel voor gebroken relaties zullen zorgen in ‘Temptation Island: Love or Leave’. “We mogen nog niet al te veel verklappen, maar geloof ons: dit seizoen is de moeite”, lacht het tweetal. Nu de makers het vertrouwde pad der gratuite scheefpoeperij achter zich hebben gelaten, zo mogelijk nog straffer qua uitspraak. Want jawel: dit keer focussen de singles echt op het vinden van de ware liefde, en hangt de cursus ‘doelbewust relaties kapot maken’ onder een dikke laag stof. “Ik wilde die mannen inderdaad echt leren kennen”, klinkt het bij Chelsy. Zij is een avontuurlijke, sociale reisconsultant met een passie voor sport. Deze Gistelse blondine heeft al enkele relaties achter de rug, maar vond haar prins op het witte paard nog niet. Daar hoopte ze via ‘Temptation Island: Love or Leave’ verandering in te brengen.