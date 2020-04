Temptation-verleider Jietse breekt met lief CD

08 april 2020

15u24 0 Showbizz Jietse Strubbe, die vorig seizoen nog als verleider te zien was in ‘Temptation Island’, is opnieuw vrijgezel. De 24-jarige Bruggeling heeft twee maanden geleden een punt gezet achter zijn relatie met Jelke. De twee waren een half jaar samen.

“Ik voelde me niet meer goed in onze relatie”, verduidelijkt Jietse. “Nochtans was Jelke superlief voor mij, maar het gevoel van verliefdheid was weg en dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Niet alleen tegenover jezelf, maar ook tegenover haar en dus heb ik besloten om er een punt achter te zetten. Voor alle duidelijkheid: er is geen derde in het spel.”

Jietse brengt dus deze coronatijden door als vrijgezel. “Gelukkig kan ik vrij goed alleen zijn. Mijn vrienden mis ik wel, zeker nu het mooi weer is. Anders zouden we zoveel leuke dingen kunnen doen. Ik ga wel nog steeds werken in de haven, ook al is het daar veel rustiger waardoor ik meer thuis ben. Maar dan speel ik wat op de PlayStation, hou ik me bezig met Next Chaper (het managementbureau voor influencers dat hij samen met Joshua van Temptation Island heeft opgericht, red.) of doe ik wat workouts om in shape te blijven. Ik verveel me dus niet.”

Veel vrijgezellen zitten dezer dagen op datingwebsites, maar daar doet Jietse niet aan mee. “Ik date eigenlijk nooit omdat ik me moeilijk kan openstellen naar nieuwe mensen toe. Of ik de affectie van een vrouw in mijn leven niet mis? Iedereen heeft daar nood aan, maar momenteel kan ik er nog zonder.” (knipoogt)