Temptation-Tim is alwéér single: "Jaloezie en andere mannen in het spel" SD

20 september 2018

10u00

Bron: Tv Familie 0 Showbizz Tim Wauters (31) is ons allen bekend als Timtation. Hij beloofde zijn vriendin Deborah in ‘Temptation Island’ eeuwige trouw en wilde haar ten huwelijk vragen, waarna hij smoorverliefd werd op verleidster Cherish en opeens met háár wilde trouwen. Dat feestje ging niet door. En sindsdien vergaat het Tim allesbehalve goed in de liefde. In juli kruiste Dorien zijn pad, begin deze maand kondigde hij zijn relatie met een zekere R­a­ni aan. ‘De liefde van mijn leven’ noemde hij haar. Maar nog geen twee weken later is het alweer voorbij.

"Ik ben inderdaad opnieuw single", vertelt Tim in Tv Familie. Hij leerde Rani kennen via sociale media en ze spraken pas veel later af op het Kamping Kitsch-festival, waar de vonk oversloeg. De Aalstenaar maakte het nieuws van zijn nieuwe romance meteen bekend op Facebook. Helaas bleek de liefde van korte duur. "Er was jaloezie in het spel", vertelt Tim ‘Timtation’ Wauters. "Heel wat dames willen even met mij op de foto, en dat zinde Rani niet. Dat mocht niet. Terwijl zij zelf uitging met andere jongens en dan sensueel met hen danste."

Heeft Rani jou bedrogen?

Bedrogen is een groot woord, maar er zijn wel dingen gebeurd... Ik kreeg foto’s toegestuurd waarop Rani dus echt wel intiem stond te dansen met andere mannen. Straf, toch? Want zelf is ze heel jaloers.

Hoe lang heeft deze romance eigenlijk geduurd?

Eerlijk gezegd, slechts enkele dagen... We hadden voordien al wel een tijd contact via sms. Rani woont 95 kilometer van mijn thuis vandaan. Voor de liefde is geen enkele afstand me te groot, maar er moet dan wel een echte klik zijn. En die was er niet, zo heb ik vastgesteld.

Heb je nu spijt dat je met haar iets bent begonnen?

Och, ik denk dat het heel gauw van beide kanten duidelijk was dat er geen serieuze liefde in zat. Vanaf het moment dat we echt fysiek een relatie waren begonnen, dus niet alleen via sms en Facebook, is ’t gewoon veranderd.

Vind je niet dat jij te hard van stapel bent gelopen?

Misschien had ik onze relatie niet direct op de sociale media moeten aankondigen... 

Ben je ondertussen al ­opnieuw aan het daten?

Nee, nee. Ik laat alles nu op zijn beloop, ik zie wel wat er op me afkomt. 

Jij liet recent een tattoo zetten door ‘Temptation’-verleider Fabrizio. Heeft die tatoeage een speciale betekenis?

Ik heb gekozen voor een schedel met een koptelefoon op, hij staat vooraan op mijn arm. Ik volg momenteel een dj-cursus, zie je. Die tattoo leek mij dus wel toepasselijk. 

Ah, jij wil dj worden. Da’s iets heel anders dan spanplafonds onderhouden, wat jij nu doet. 

Ik draaide vroeger soms platen op feestjes, met een kameraad. Nu wil ik het professioneel aanpakken. En ik begin het al aardig onder de knie te krijgen. Wacht maar, binnenkort zal je er meer over horen!