‘Temptation’-Rodanya zwanger van tweede kindje

“Ontmoet ons nieuwe kleine familielid! We verwachten nog een baby en we zijn zo blij en dankbaar”, schrijft Rodanya op haar Instagram. Haar partner Morgan deelt dan weer een schattige foto van hun zoontje. “Levay wordt grote broer! Dankbaar voor deze zegeningen in het leven”, laat de man weten. Hoe lang Rodanya al zwanger is en wanneer ze haar kindje precies verwacht, is niet duidelijk.

Er was heel wat te doen rond Rodanya haar eerste zwangerschap. De vrouw nam in 2019 met haar vriend Morgan deel aan ‘Temptation Island’. Even leek het erop dat de twee het programma overleefden, maar in de laatste aflevering werd onthuld dat ze het bed had gedeeld met verleider Danicio. Haar volgers stelden zich dan ook luidop de vraag van wie het kindje zou zijn: Danicio of Morgan. Even later vertelde Rodanya dat Morgan de vader was van haar kindje.