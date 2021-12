‘Temptation’-Rodanya bevallen van tweede kindje

“Feyla Mae. 30-11-21", klinkt het op het Instagramaccount van ‘Temptation’-gezicht Rodanya. Ze kondigde in mei al aan dat ze opnieuw in verwachting was en deelde in de afgelopen maanden regelmatig foto’s van haar bolle buik op Instagram. Vandaag kondigde ze de geboorte van haar tweede kindje aan. Rodanya is gisteren namelijk bevallen van een meisje genaamd Feyla Mae.

De vader van het meisje is opnieuw Rodanya’s vriend Morgan, met wie ze in 2019 deelnam aan ‘Temptation Island’. Samen hebben ze ook al een zoontje Levay. Er was destijds heel wat te doen rond de eerste zwangerschap van Rodanya. Het leek er namelijk even op dat de twee het ‘Temptation’-avontuur overleefden, maar in de laatste aflevering werd onthuld dat Rodanya het bed had gedeeld met verleider Danicio. Haar volgers stelden zich dan ook luidop de vraag van wie het kindje was: Danicio of Morgan. Even later maakte Rodanya duidelijk dat Morgan de vader was van haar kindje.