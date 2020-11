‘Temptation’-Pommeline heeft spijt van bepaalde ingrepen: “Ik heb er niet lang genoeg over nagedacht”

Showbizz Al meer dan 50 klachten: het regent kritiek over plastische kliniek van Diana Gabriels, waar ‘Temptation’-gezichten kind aan huis zijn

30 oktober Heel wat Vlaamse en Nederlandse realityfiguren, zoals Pommeline en Fabrizio van ‘Temptation Island’, zijn kind aan huis bij Diana Gabriels, in haar instituut voor plastische chirurgie. Maar de ook bij ons bekende Nederlandse bevindt zich nu (opnieuw) in het oog van een storm. Nadat Tim Hofman (32) van de online reeks ‘#BOOS’ aankaartte dat de vrouw twee keer fout medisch advies heeft gegeven - en zo het leven van één van haar klanten in gevaar bracht - kwamen bij het programma meer dan 50 klachten binnen over de plastisch consulente. Wat is er aan de hand?