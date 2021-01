‘Temptation’- Pommeline heeft het contact met haar vader hersteld: “Het voelt prettig om papa weer meer in mijn leven te hebben”

TV “Zo’n Sam­son-show was Torhout Werchter, maar dan voor kinderen”: bekijk hier alle hoogtepun­ten uit ‘30 Jaar Samson & Gert’

2 januari Door al het gedoe rond corona zouden we bijna vergeten dat ‘Samson & Gert' hun 30ste verjaardag vierden in 2020. De verjaardagsuitzending stond eigenlijk al gepland voor april vorig jaar, maar de crisis gooide roet in het eten. Niet getreurd, want zelfs nu dochter Marie de fakkel al heeft overgenomen, krijgt het voormalige baasje van de bekendste hond van Vlaanderen nog een waardig afscheid. Naar aanleiding daarvan mocht Gert - voor de gelegenheid nog eens ‘Gertje’ - een laatste keer plaatsnemen in de iconische living waarin het allemaal begon.