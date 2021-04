‘Temptation’ Mezdi zou verliefd zijn op Rowéna van ‘Love Island’

ShowbizzKoekenbak in realityland. Nederlander Mezdi, die we kennen van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, is naar het schijnt verliefd. Op Rowéna, die in het eerste seizoen van ‘Love Island’ haar kans waagde.

Mezdi deed in 2018 met z’n toenmalige vriendin Daniëlle mee aan ‘Temptation Island’, en hun relatie overleefde de ultieme relatietest niet. Daniëlle was inderdaad niet echt te spreken over zijn gedrag tijdens het programma Kijkers herinneren zich vast nog haar uitspraak: “Heel Nederland ziet nu wat voor een zwijn jij bent, Mezdi.”

En ook daarna maakte Mezdi geen al te goeie beurt. Na ‘Temptation Island’ beleefde hij een romance met verleidster Yasmine Pierards, en haar bleek hij te hebben bedrogen met één van haar vriendinnen. En toen Mezdi meedeed in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ had ook z’n ex-liefje Lena weinig fraaie woorden voor hem. Maar volgens verschillende Nederlandse websites is hij nu dus volop aan het daten met een andere realityster: Rowéna Verdaasdonk.

Nieuwe liefde

Deze Nederlandse won ‘Love Island’ niet, maar hield er wel een knipperlichtrelatie aan over met het Vlaamse model Stenn. Een halfjaar geleden liep die definitief spaak. Rowéna liet ondertussen weten dat ze openstaat voor een nieuwe liefde: “Ik zou het erg leuk vinden als er - met het oog op de toekomst - een man in mijn leven komt”, aldus de brunette in een recent interview. Of Mezdi en Rowéna écht een koppel vormen, is voorlopig nog niet helemaal zeker. Want ze hebben het nog niet bevestigd. Maar dat Mezdi haar als één van de weinige profielen volgt op Instagram, zegt al veel.

