‘Temptation’-Megan reageert voor het eerst op de breuk met ex-verloofde Dennis Roos

Showbits‘Temptation Island’-bekendheid Megan Desaevere kwam de laatste tijd vaker in de media. Eerst was er het belastingverhaal, daarna haar plotse verloving met Nederlander Dennis Roos. Die relatie leek wel even snel te gaan als die gekomen was. De twee verloofden zich bliksemsnel om nu alweer een punt achter hun relatie te zetten. De twee gingen kibbelend uit elkaar en bleven via social media bekvechten. Dennis deed zijn verhaal al in de pers, maar nu reageert ook Megan voor het eerst. Bekijk haar reactie in deze Showbits.