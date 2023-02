‘Temptation’-Megan over liefdesbreuk: “Ik blik nog steeds met een goed gevoel terug”

TV RECENSIE. ‘You 4.1’: “Een ode aan ‘Gossip Girl’, Agatha Christie en plasseks”

Met drie seizoenen non-stop stalken en seriemoorden was het slechts een kwestie van tijd alvorens de populaire reeks ‘You’ zelf zou beginnen doodbloeden. De serie die Penn Badgley van ‘Gossip Girl’-revelatie naar wereldwijd Netflix-fenomeen katapulteerde moet in het eerste deel van z’n vierde seizoen dan ook heel wat foefjes uithalen om relevant en entertainend te blijven. Of een nieuwe lei in een nieuw land met een nieuw kansje rijke snobs die allen schijnen te solliciteren voor een vroegtijdige dood de show ook nieuw leven kunnen inblazen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.