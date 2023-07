‘Temptation'-Megan na alle heisa om belastingen: "Ik ben er eigenlijk goed mee weggekomen”

ShowbizzMegan Desaever (22), ex-deelnemer uit ‘Temptation Island’, kwam de laatste maanden geregeld in de media nadat ze onthulde geen belastingen op haar ‘OnlyFans’-inkomsten te betalen. De politie stond in januari voor haar deur en er werd een gerechtelijk onderzoek gestart. Maar veel (financiële) gevolgen zijn er niet, zo vertelt Desaever tegen het Nederlandse ‘Realitea’.

Het ‘Temptation Island’-gezicht gaf begin januari een interview aan ‘Allures’, een talkshow van het Nederlandse YouTubekanaal Rumag. Daarin sprak ze zich uit over haar belastingen: “Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen, omdat mijn broer daar al zit, en daar is het gewoon belastingvrij.” Die uitspraak kwam haar duur te staan, want niet veel later werd ze uit bed gelicht voor belastingfraude.

Gelukkig voor Megan lijken de gevolgen echter mee te vallen. “Het onderzoek is bijna afgerond, ze moeten alleen nog de laatste puntjes op de i zetten”, zegt Desaever, die ondertussen een deel van haar achterstallige belastingen betaalde. “Mijn vader heeft een restaurant geopend op mijn naam (…) en dat is failliet verklaard. Dus alles wat ik daarvoor heb verdiend valt onder het faillissement. Die aangifte ging alleen over het laatste jaar, dat was makkelijk om in te halen. Dus ik ben er eigenlijk goed mee weggekomen.”

Megan, die nog steeds actief is op OnlyFans, heeft naar eigen zeggen van haar fouten geleerd. Maar ze is niet van plan om met haar kanaal te stoppen, hoewel ze toegeeft dat het creëren van content eigenlijk “verschrikkelijk” is. “Het voelt zo vreemd om met je mobiel foto’s van je eigen naakte lichaam te maken. Ik lijk misschien niet verlegen, maar in het dagelijks leven ben ik eigenlijk heel verlegen.” Ze wil niet onthullen hoeveel ze precies verdient met haar pikante foto’s, maar het bedrag ligt naar verluidt rond de 50.000 euro.

KIJK. Megan heeft grootse plannen in Dubai: “Niet tot 40ste op ‘OnlyFans’”

LEES OOK: