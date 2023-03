‘Temptation’-Megan: “Het verhaal van die belastingfraude is zo opgeblazen”

ShowbitsMegan Desaever, ex-deelnemer uit ‘Temptation Island’, kwam onlangs in de media toen ze onthulde geen belastingen op haar ‘OnlyFans’-inkomsten te betalen. De politie stond zelfs voor haar deur en ze zou naar Dubai verhuizen. Ondertussen in de storm wat gaan liggen en belden Showbits-reporters Senne en Desna met haar om te vragen ze of dat nu een storm in een glas water was. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.