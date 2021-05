‘Temptation’-Karim in tranen op uitvaart van vriendin: “Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel van iemand gehouden”

Karim was duidelijk emotioneel en kon zijn tranen niet bedwingen toen hij over zijn vriendin sprak. “Ik ben dankbaar dat we elkaar hebben ontmoet. Bij onze eerste gesprekken wisten we al: dit is meant to be. Ik had nooit durven dromen dat ik iemand zoals jou tegen het lijf zou lopen. Je was mijn grootste steun en toeverlaat, mijn soulmate. Je slaagde erin om iedere dag een lach om mijn gezicht te toveren. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel van iemand gehouden. Je was de liefde van mijn leven. Bij jou kon ik volledig mezelf zijn. You made me a better person. Je hebt me gesteund en beschermd. Ik bewonder je zo hard voor wie je was. Je zal voor altijd in mijn hart zitten. Overal waar we kwamen vertelden de mensen hoe mooi zo ons vonden als koppel. Je maakte me oprecht gelukkig. Ik zal je nooit vergeten. See you in heaven.” Karim droeg ook de kist van zijn vriendin na de begrafenis naar buiten.