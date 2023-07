‘Temptation Island’-deelneemster Daniëlle wordt opnieuw mama

Muziek Liliane Saint-Pier­re ergert zich aan het gebruik van autotune: “Ik begin bij elke artiest te twijfelen”

Al zestig jaar staat ze op de planken, en Liliane Saint-Pierre (74) is nog niet van plan om te stoppen met zingen. “Ik ben best fier dat ik er op mijn leeftijd nog sta”, glimlacht ze in een uitgebreid gesprek over haar zomerse optredens met Johnny Logan en Helmut Lotti, haar mening over autotune en haar gezondheid. “Verwacht niet dat ik ooit bevend of met stokken het podium op ga.”