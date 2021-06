‘Temptation’-Fabrizio werd opgelicht door boekhouder: “Erg diep gezeten voorbije jaren”

ShowbizzFabrizio Tzinaridis (28), bekend van ‘Temptation Island’, heeft via sociale media bekendgemaakt dat hij jarenlang financieel aan de grond zat. Dat omdat hij werd opgelicht door zijn zogenaamde ‘boekhouder’, die eigenlijk helemaal geen boekhouder bleek te zijn. “En net toen ik mijn schulden had afbetaald, was corona daar.”

“Dat ik dit zou delen had ik enkele maanden geleden nooit gedacht. Ik snap dat voor de buitenwereld mijn reactie misschien wat overdreven lijkt, maar ik kan jullie met eerlijkheid zeggen dat ik erg diep heb gezeten de laatste jaren/maanden”, schrijft hij op Instagram. “Mijn dichte kringen kennen het verhaal. 2019: Mijn oude boekhouder bleek niet eens een boekhouder te zijn en had met papieren geknoeid. Rechtszaken, advocaatskosten en een zware belastingcontrole 2 jaar geleden deden me bijna de nek om door de fouten van deze zogenaamde ‘boekhouder’.”

“Nalatigheid weliswaar van mijn kant om dit niet te controleren, natuurlijk. Overuren moeten draaien om de boetes te betalen, bijna mijn auto moeten verkopen, enzovoort... Natuurlijk liet mijn ego het niet toe dat met de wijde wereld te delen en net wanneer ik al mijn schulden afbetaald had en net weer kon ademen kwam Corona kijken. Bijna 9 maanden in totaal hebben we de deuren dicht moeten houden. Opgebouwde buffers moeten draineren om rond te komen. Ik schaamde me dood maar ben blijven knokken”, klinkt het.

“Ik heb moeten toekijken hoe collega’s ook bijna overkop gingen en als het niet van mijn familie, vrienden en trouwe volgers had afgehangen, was het misschien ook anders afgelopen met mij”, gaat Fabrizio verder. “Gelukkig vond ik opnieuw de kracht in mezelf om mijn hoofd omhoog te houden en door te pakken hoewel het soms makkelijker leek om gewoon te stoppen en op te geven... Maar het zou over men lijk geweest zijn dat ik mijn zaak zou sluiten en alles waar ik 6 jaar lang zo hard voor geknokt heb te laten opgaan in rook. Ik moest letterlijk weer van nul af aan beginnen.”

“Je kan niet geloven wat een gewicht op dit moment bij het schrijven van deze caption van men schouders valt”, bekent hij. “Met tranen in de ogen voel ik de opluchting van binnenuit toenemen... Dus vandaag kan ik met grote trots zeggen dat Divinity Cosmetics een feit is en de tattooshop weer op volle toeren draait!” Fabrizio bracht namelijk zopas zijn eigen cosmeticalijn uit. “Het spijt me dat ik hier nu pas mee kom maar ik voelde dat ik er eindelijk klaar voor was. Als ik dan toch een voorbeeld zou moeten zijn dan moeten jullie het hele verhaal kennen. Bedankt voor deze enorme kans. Ik hou van jullie.”

